台泰混血女星葉芷妤返台拍「無形」 笑喊語言錯亂

（中央社記者王心妤台北30日電）電影「無形」導演奚岳隆今天率台泰混血女星葉芷妤、鳳小岳出席記者會，葉芷妤雖能用中文日常溝通，但認為ㄓ、ㄔ、ㄕ難念標準，加上台泰兩地飛，有時會出現語言錯亂。

葉芷妤近年因為泰國影集「瘋狂獨角獸」跟GL劇「愛情設計」走紅，這次返台拍攝驚悚片「無形」，她透露有特別帶著家人送的平安符安心。她並表示，來台灣拍攝沒有不適應，但覺得台灣劇組的工具很多，像是無線耳機或是其他遙控型設備，令她覺得很新奇。

葉芷妤平時能以中文溝通，但用中文演戲要唸出捲舌音還是有些困難，加上台灣、泰國兩地飛，有時語言會轉換不過來。

導演奚岳隆表示，此次有邀請韓國製作人宋真先擔任編劇顧問，「讓故事在保留文化特色的同時，也更符合國際觀眾的觀影感受。」他強調，跨國合作不是為了變國際，而是讓這個本土故事用更好的方式被理解。

鳳小岳說，導演這次特別借出跟知名電影「在車上」中同款老車供劇組拍攝，而這也是他的夢想車款，「這是完成我的夢想，能在現場飆車，但我很怕刮到還是撞到。」（編輯：龍柏安）1150130