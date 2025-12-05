台泰音樂產業界齊聚曼谷 業者喊 TT Content 促合作
（中央社記者李宗憲曼谷5日專電）台泰音樂人交流活動今天在曼谷登場，文化部邀請台灣和泰國近50名音樂產業人士齊聚交流與對話，晚上則有Andr、「我是機車少女」和泰國樂團的表演。另有業者喊出「TT Content」的口號，期盼穿越語言隔閡，增進台泰音樂人合作。
文化部影視及流行音樂產業局今天在曼谷的「泰國創意設計中心（TCDC）」舉辦「台泰音樂人交流暨媒合會-曼谷場」及「台泰音樂X設計產業論壇」，邀請台泰近50名音樂產業人士齊聚。
出席的業者包括台灣索尼音樂娛樂音樂副總監李百罡、台灣洋蔥設計的創意總監黃家賢、瀚草文創董事長湯昇榮等業界知名人士。
瀚草文創董事長湯昇榮在活動中分享他對台泰音樂交流的觀察與期待，他說：「過去幾年，我們見證了台灣和泰國在電影與電視作品上越來越緊密的合作，這些作品不僅拉近兩地觀眾的距離，更為兩地的音樂工作者提供合作舞台。」
湯昇榮舉例，泰片「冥婚鬧泰大」改編台片「關於我和鬼變成家人的那件事」體現兩地創作理念的互相欣賞與市場的深度融合。另外，BL和GL影視作品爆紅，更成為推動音樂交流的超級燃料。他指出，「劇集透過明星的演唱會與見面會，讓泰國藝人與流行音樂在台灣迅速累積了龐大的粉絲群」，證明了「影視先行，音樂跟進」的強大跨界效應。
湯昇榮透露，瀚草文創明年將在曼谷舉辦台泰電影節，並且會合作5部電影，他說，這些合作證明兩地產業進一步融合的決心，也將為音樂工作者提供更多在影視配樂上合作的機會。
湯昇榮還喊出「TT Content」，意指「台泰內容」，希望台泰的合作與交流能穿透語言的隔閡，期盼未來能聽到更多由台灣與泰國音樂人共同打造的作品。
他向中央社解釋，台灣和泰國的英文都是T開頭，因此用「TT Content」作為邁向國際舞台的良好基礎，先從泰國出發，再延伸至東南亞其他國家。
另外，黃家賢與泰國設計師Benxblues也在活動中，互相分享視覺設計在兩地音樂產業中所扮演的角色。今晚則將在曼谷知名展演場館Blueprint Live House，進行Taiwan Beats Showcase表演，由台灣和泰國雙方各推派藝人演出。
文化部影視局表示，代表台灣的Andr及「我是機車少女」皆是台灣近年備受矚目的崛起新星，兩組音樂人將用最直接的方式，向泰國樂迷展現台灣音樂的多元樣貌與創作能量。另外還有2組泰國樂團「ChuChloë」與「TUFO」也會演出並與樂迷互動交流。
文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀表示，透過交流活動，希望帶著台灣的音樂人走向國際。她說：「我覺得音樂還是要有人欣賞，光是創作沒有流通出去的話並不永續，若要永續長久，還是得把自己的創作及能量推出去，而政府則是在背後扮演推一把的角色。」
她也希望，透過台灣戲劇的影響力，推動音樂產業，並解釋說，最早以前是以華語音樂帶動影視，但現在慢慢有點變化，「目前台灣影視發展快，因此影視的主題曲和配樂就能一起帶動（推廣）」。（編輯：陳承功）1141205
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 11 小時前 ・ 64
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 75
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 6 小時前 ・ 44
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 95
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 168
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳 下秒他竟吻了別人
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導愛情影集《人浮於愛》本週末將迎來大結局。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪得知好消...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光
內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 36
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 1 天前 ・ 6