台泰Aionex推商用EV攻綠色物流！Cargo雙電池130km「One Family」永續生態圈

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【看見泰國 VisionThai】台泰合資電動車品牌Aionex進軍商用市場！ 3月27日在曼谷旗艦店正式發表Cargo-X與Cargo-Xtra兩款電動貨運車，主打雙電池系統續航力達130公里、搭載iFleet智能車隊管理系統，鎖定物流與外送業者。品牌以「One Family, Endless Green」為號召，邀請業界夥伴加入「Partner Family」，共同打造綠色運輸生態圈。

台泰合資電動車品牌Aionex進軍商用市場（來源：客戶提供）

3月27日在曼谷旗艦店正式發表Cargo-X與Cargo-Xtra兩款電動貨運車（來源：客戶提供）

Aionex首款車型KYMCO S7上市後市場反應熱烈，隨後更榮獲Grand Prix International頒發的「Bike of the Year 2026」大獎（5,000瓦以上電動車組）。乘勝追擊推出Cargo-X系列，正式進攻商用電動車市場。

雙電池系統+換電、家充雙模式

Cargo-X與Cargo-Xtra定位為商用主力車款，採雙電池配置，提供Aionex換電站與家用充電器兩種充電方案。動力規格為3,600瓦馬達，最高時速85公里，0到50公里加速僅需6.8秒。在標準測試條件下，單次續航可達130公里，滿足城市物流需求。

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台泰合資電動車品牌Aionex進軍商用市場（來源：客戶提供）

採雙電池配置，提供Aionex換電站與家用充電器兩種充電方案。（來源：客戶提供）

安全配備包含CBS複合式煞車系統(可分配前後輪煞車力道)、LCD液晶儀表板、LED前後燈組。

iFleet智能系統掌握車隊動態

Aionex強調「透明是夥伴關係的基礎」，推出整合式iFleet智能管理系統，讓企業主即時監控車隊狀況。系統功能涵蓋：即時定位與車輛狀態追蹤、遠端啟動、地理圍欄（設定虛擬營運範圍）、事件監控（異常活動自動警報）。企業可透過系統提升車輛使用可視度、降低誤用風險、優化資產管理。

攜手G-Capital打造島嶼「綠色沙盒」

Aionex宣布與G-Capital策略聯盟，在龜島(Koh Tao)等泰國島嶼推動「Green Sandbox」計畫，歡迎當地租車業者與政府機關加入。品牌將提供補貼政策與財務支持，降低合作門檻，擴大綠色運輸版圖。

Aionex執行長丁學文Gary Ting（來源：客戶提供）

Aionex執行長丁學文(Gary Ting)表示：「Cargo-X系列的推出象徵Aionex家族的成長。我們不只是技術開發者，更是與您並肩站立的夥伴。歡迎所有產業夥伴加入這個家族，一起克服挑戰、分享成就，將泰國轉型為更智慧、更永續的未來。」

核稿：陳韋如

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