「台派別霸凌金門人」 陳玉珍曬身分證出生地：對歷史不了解回去讀一讀書

國民黨立委陳玉珍強調，已說過百遍「我不是台灣人」。（鏡報李智為）

反紫光奇遊團成員許美華踢爆，數月美國智庫人士拜訪國民黨立委陳玉珍，談論兩岸時，但陳卻稱「不是台灣人」，並稱對岸因為討厭台獨、討厭總統賴清德，一番言論遭輿論。對此，陳玉珍今（17日）強調，身分證的出生地在「福建省金門縣」，指金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國，批台派人士不要一直挑起台灣跟金門之間的對立，「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」。

陳玉珍昨（16日）在立院受訪時，展現自己的身分證，並直言「金門人不覺得自己是台灣人」，而是福建金門人，一番言論，掀起政界與輿論圈高度討論。對此，陳玉珍今拿出身分證表示，自己出生地在「福建省金門縣」，直言金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國，認為中華民國跟台灣不是劃上等號的，更痛批台派人士不要一直挑起台灣跟金門之間的對立，「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」。

廣告 廣告

陳玉珍也回擊許美華的言論，指若她是台派，可以想見台派對金門的無知，強調自己身分證的出生地在「福建省金門縣」，金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國，並直言即使在今天，金門多處仍叫「福建省金門調查處」以及「福建省金門地方法院」，質疑台派人都不了解金門，就只能胡說八道，從小到大就被教導是「福建省金門人」，國名是中華民國，而台灣是本島，「如果你對整個中華民國的歷史沒有了解，回去讀一讀書」「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」。

對於相關政治敏感問題，陸委會副主委梁文傑昨也表示，是福建人、台灣人都無所謂，「只要是中華民國國民就好了」陳玉珍再批台派人士不要一直挑起台灣跟金門之間的對立，認為政府應該多花一點心思在經濟、民生、兩岸和平上面，不要一直在意識形態上浪費時間。

更多鏡週刊報導

台積電成台美貿易協議籌碼？ 財務長揭「擴大投資」內幕：先進技術仍留台灣

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒