台派前輩捐出珍藏力挺！台灣基進：拼搏中國極權的路上絕不忘初衷

辜寬敏基金會董事長王美琇（右） 圖：朱蒲青攝

[Newtalk新聞] 台灣基進迎戰2026年地方選舉，15日舉辦募款餐會。台灣基進發文寫道：「我們感謝所有前輩、先進以及有志的支持，過去一年對台灣基進來說是艱困的一年，諸君的支持，是台灣基進繼續一往向前的動力，餐會招待若有不週，也望海涵，續予指教。謹記每一份的信任與寄託，在這條守護台灣民主、拼搏中國極權的路上，台灣基進絕不忘初衷。」

募款餐會集結時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨代表，宣示本土在野小黨的合作行動。台灣基進強調：「面臨『紅藍白』從國會到地方，全面『促統戰線』的逼催，台灣今日形勢之危累更甚，我們迫切需要本土執政、本土在野以及獨派社團，再一次的精誠團結。」

廣告 廣告

台灣基進指出，感謝台灣國家聯盟、前總召吳樹民與現任總召郭重國提供「牽手護台灣」紀念金銀胸章義賣。在時任總統陳水扁、本土在野領袖前總統李登輝及擔任「牽手護台灣」總指揮、彼時台獨聯盟主席黃昭堂的通力合作下，2004年的「228百萬人手牽手護台灣」團結本土執政黨、本土在野以及獨派社團，一起守下艱辛的2004年本土政權保衛戰。

台灣基進續指，感謝台獨聯盟主席陳南天提供珍藏三十年的獨台會案學運紀念印拓。1991年清大與台大等五位大學生因閱讀《台灣人四百年史》橫遭「陰謀叛亂罪」，此案催生了往後的「廢除刑法一百條」運動。沒有任何一個威權體制會容許人民自由思想，已經民主化的台灣絕不接受一個會以「頑固台獨分子」為由懲戒人民、威脅他國公民的野蠻政權。

台灣基進還說：「我們感謝康濟民老師提供家藏字畫，以及祖父康灩泉的真跡佛匾。『蘭陽第一筆』康灩泉先生昔日以筆為志，舉辦人生唯一書法展，將所得全數捐出勞軍守護台灣。我們感謝高齡八十有餘的歐秀雄老師提供畫作，歐老師曾創作《勇敢的台灣人》一曲，承載了台灣人反抗國民黨威權統治的街頭記憶。」

台灣基進也提到：「我們感謝望春風文化藝術基金會董事長陳秀麗，捐出珍藏的施並錫老師的畫作，陳董事長以藝術回應政治，而施並錫老師以美學延續信念的行動，畫中的每一筆都是對台灣的深情告白，同時也見證勇敢的台灣人對民主自由守護的心。」

台灣基進表示，在這些老師深厚的文化底蘊中「我們看到的是對台灣這塊土地熱切的情感。」自募款餐會訊息釋出後「諸多前輩聞風捐出珍藏，只為支持台灣基進，我們誠為惶恐。台灣基進在文末寫下：「每一份義賣品都是對台灣基進的寄望，我們感謝各位前輩對台灣基進的提攜，必矢志不負所托。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批中國藉高市早苗祭「複合式威脅」 涉外人士：馬英九立場已沒參考價值

中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割

獨盟主席陳南天。（右） 圖：朱蒲青攝

陳秀麗、畫家施並錫（右二）、王興煥（右一） 圖：朱蒲青攝