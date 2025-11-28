台派團體力挺政府台灣之盾建軍計畫 拒向侵略者低頭

（中央社記者溫貴香台北28日電）台灣北社等民間團體今天表示，支持政府提升國防預算，推動「台灣之盾」等建軍計畫，強調只要台灣人團結、堅定主權、拒絕向侵略者低頭，台灣就不會變成「中國台灣」。未來，台派平台擬升級為「台灣之盾民主聯盟」，強調其立場皆為國家派。

中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德提出「守護民主台灣國安行動方案」，將投入新台幣1.25兆元國防特別預算強化戰力、打造「台灣之盾」，守護主權，同時也明確宣示「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸的紅線，政府將健全法制，完整保護遭到中國威脅的台灣人民，全面反制中國的跨境恫嚇。

廣告 廣告

台灣北社社長羅浚晅、彭明敏基金會董事長楊黃美幸等人，上午召開記者會肯定賴總統所宣示的「守護民主台灣國安行動方案」，並提出民間版的「台灣之盾」與社會防衛藍圖。

羅浚晅表示，北京當局從軍事威嚇、法律戰、心理戰、輿論戰全面侵蝕台灣主權，他呼籲政府依法行政，嚴懲、驅逐配合境外敵對勢力破壞民主的人士。

羅浚晅指出，全力支持政府推動「台灣之盾」的國防保衛體系，象徵防衛、保護，而不是挑釁、戰爭。台灣要與日本、南韓一樣在區域劇變中，提高自我保衛與嚇阻力，讓侵略者不敢輕舉妄動，防衛不是要開戰，並強調真正以武力相逼的是中國。

羅浚晅認為，面對威脅台灣完全沒有模糊空間，這不是統獨之爭，而是自由與不自由的選擇；不是意識形態，而是能否繼續以台灣人方式自在生活；唯有團結才能讓任何企圖併吞台灣的勢力明白，台灣不是可被犧牲的邊陲、是2300萬人共同且永久的家園。

羅浚晅提出3項主張：首先「台灣之盾」不僅是軍事體系，也包括社會韌性與公民意識。第二，全台民眾皆是中國跨境影響行動的受害者。第三，必須避免「放棄台灣」的政治論述，使社會堅定主權與民主選擇。

楊黃美幸強調，從香港、西藏等歷史案例可知，與中共和平談判就是與虎謀皮，台灣必須增加國防預算，才能守護主權。她質疑，在中國反對台灣軍售之際，台灣的在野黨卻主張刪減國防預算，恐與中方意圖相符，呼籲台灣人民要認清這些在台協力者的面目。（編輯：張若瑤）1141128