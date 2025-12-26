台派學者見邱垂正助上海台辧主任來台？梁文傑：主委明確表示不可能發生

針對台派學者廖雨詩曾私下接觸陸委會主委邱垂正，助上海台辧主任來台，陸委會副主委梁文傑今天（26日）表示，主委當時已明確向對方表示，這件事基本上不太可能發生。（圖／陳凱貞攝）

《鏡報》先前獨家報導台派學者廖雨詩疑收受「紅錢」，甚至與對岸人員交換政局訊息，嚴重踩到國安紅線。《鏡報》追查發現，上海台辧主任金梅今年想叩關申請來台，廖雨詩當時就曾突然主動接觸陸委會主委邱垂正，欲協助金梅訪台。對此，陸委會副主委梁文傑今天（26日）回應，廖雨詩平常並沒有和陸委會有任何互動，陸委會也從來沒有請託她去做任何事情，頂多只是在過去曾邀請她參加過一些座談會。

《鏡報》調查，今年初，上海台辧主任金梅繼去年底雙城論壇被拒絕，又想藉台北燈節的機會，再度叩關申請來台，當時，廖雨詩就曾忽然主動接觸陸委會主委邱垂正，表示她有管道可以協助金梅訪台。

對此，梁文傑今天在陸委會例行記者會上表示，主委邱垂正接受《鏡報》查證時，其實已對外說明過，去年的確有一位名為廖雨詩的人，曾來拜訪主委，並提及上海台辦主任金梅來台一事。

梁文傑說，不過主委當時就已明確向對方表示，這件事在政策上基本上是不太可能發生的，而廖雨詩平常並沒有和陸委會有任何互動，陸委會也從來沒有請託她去做任何事情，頂多只是在過去曾邀請她參加過一些座談會。

梁文傑表示，自己是最近看到媒體報導後，才第一次知道這個人的名字，而她與陸委會之間並沒有實質互動。而陸委會平常確實會接到很多人，針對兩岸事務提出各式各樣的建議或看法，這些意見陸委會都會作為參考。

至於《鏡報》追查廖雨詩發現，她在綠營圈內以誇大人脈行走外交與國安場域，多次涉入敏感對外互動與接觸涉外官員，國安高層也透露，他們約在一年多前就開始留意她的動向。

梁文傑回應，有注意到相關媒體報導，針對報導所提及的情況，相關單位會再進一步查證。



