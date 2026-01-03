台派律師質疑張惠妹公司「非本人經營」 他秀鐵證打臉：當律師連查證能力都沒有

歌手張惠妹日前跨年夜帶著多位歌手回到家鄉台東獻上精彩演出，讓網友大讚「歷年最猛」，然而，她所屬公司的資本額卻意外成為焦點。台派律師林智群在臉書發文指出，藍白陣營看到辯不過，便改口稱得標公司就是阿妹的公司，但該公司資料未出現「張惠妹」3個字。對此，臉書粉專「政客爽」引用張惠妹經紀人陳鎮川的話反駁林智群，直批他「當律師連基本的查證能力都不具備」。

國防部軍火標案近期遭在野黨質疑，有裝修業者及鞋業公司竟能得標炸藥採購案。在此背景下，張惠妹帶領群星完成跨年晚會後，其所屬公司「野聲音娛樂」被起底資本額僅20萬元，卻拿下高達3500萬元的標案，因而在網路上引發討論。

林智群1日在臉書發文表示，「藍白看到凹不過，馬上改口，說那個是阿妹的公司。這個得標公司資料，從頭到尾就是一個張晴，資本額20萬元也是張晴獨資，哪裡有寫『張惠妹』3個字了？人家請得到張惠妹，就是人家的本事，跟資本額有什麼鳥關係？」

對於林智群的說法，臉書粉專政客爽發文反批，「當律師連基本的查證能力都不具備，太厲害了！」他強調，張惠妹經紀人陳鎮川也證實，野聲音娛樂就是阿妹的公司，公司負責人是阿妹的親姪女張晴。雖然公司資本額小，但是是「天后級別張惠妹」來投標跨年演唱會，這誰會質疑阿妹的能力？

政客爽直言，又不像是資本額10萬的茶葉公司得標1800萬國防部、警政單位的資訊設備標案（前負責人還涉及3起偽造廠商資格投標）；又不像是馬桶公司得標7億軍購案（連續4年都沒有進口紀錄）；又不像是賣鞋公司突然改營業登記，2個月內投標國防部4項標案，得標拿下2億軍購案（連續4年都沒有進口紀錄）；又不像是小吃店轉型馬上拿下16億快篩標案；又不像是資本額50萬一人公司拿下1.7億補助進口雞蛋（被起訴高報價格詐領6085萬）。

