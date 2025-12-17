台派成滲透管道？美女學者遭爆疑收中國紅錢

▲目前在亞東科大任教的學者廖雨詩今（17）日遭《鏡報》爆料收受國台辦紅錢，一邊滲透台派網絡。（圖／取自廖雨詩臉書）

[NOWnews今日新聞] 《鏡報》今（17）日爆料，一名在亞東科大任教的學者廖雨詩疑似隱身台派人際網絡中，一邊收受來自中國國台辦的紅錢，恐滲透台灣政界，踩國安紅線。根據廖雨詩的台商前男友向《鏡報》指出，他發現廖雨詩偷偷滲透他的微信群組訊息，得知他有意想購買百萬名錶，還問他錶在哪裡？讓他察覺有異，加上過去廖雨詩透過他接收多筆來自中國的人民幣匯款，並請他幫忙換匯，他也懷疑自己成為對方的洗錢工具。

積極經營台派人脈 提供政局分析

據報導，除在大專院校任教職，廖雨詩過去曾在民進黨中央擔任過祕書長特助、青年總部負責人，近幾年經常積極在泛綠台派內經營人脈和發表言論。她的臉書上也可看到很多旅遊、美食的美照，她也曾在歐洲旅行時，拉著街頭藝術家喊：「台灣難波萬」，作風非常台派。她更自誇對政界人脈熟稔，甚至稱外交部長林佳龍是她老闆，親暱叫他「佳龍」。不過，據《鏡報》指出，林佳龍對廖雨詩是完全陌生。

報導指出，廖雨詩的前男友透露，廖雨詩常接到一名綽號「小北」的人打電話來，只要廖雨詩一接起電話就會相當謹慎，廖雨詩甚至會在遠赴越南、泰國旅遊時和小北見面，一見就是一整天，而該男也一度聽到廖雨詩和小北的對話內容，談及「對綠營以及對台灣政局的分析」、「綠營可能會說些什麼？如何回應時事？」等。而廖雨詩也曾告誡過該男，她和國台辦的關係，絕對不能說出去。

透過台商前男友換匯疑似洗錢、竊看微信訊息

另外，該男表示，2人交往期間他常幫廖雨詩收款、換匯，有許多人民幣、美金等款項都是透過他轉手，而直到情淡之後，他才驚覺自己恐成廖雨詩的洗錢工具。

真正讓他警覺的是一隻百萬名錶。由於該男鍾情收藏奢侈品，他曾在微信群組內相中一隻鑲鑽伯爵錶，於是他便和賣家有一些訊息來往，討論貨號、尺寸等。然而，廖雨詩有一天忽然問起那一隻伯爵鑽錶，甚至情勒表示，如果不跟她講錶在哪，怎麼知道他有沒有把錶送給別的女朋友？也就是這件事讓該男起了疑心，因為廖雨詩應該是看不到他個人的微信訊息，廖雨詩也沒借用過他的手機，她怎麼會知道這隻錶的事情？

由於該男在中國當台商多年，他擔憂自己恐怕已被特殊單位窺竊，於是也透過認識的台辦友人打聽，後來友人回報表示，這事不是台辦系統的人做的，而是「情」那邊的人進去的，意指中國的情治單位。該男才驚覺，廖雨詩的款項，以及和「小北」在第三國見面、提供台灣政界訊息等動作，恐怕都有其他目的。

廖雨詩回應怒嗆荒謬！強調自己只是學者、沒收錢

而針對以上種種爆料、指控，廖雨詩回應《鏡報》表示：「覺得很荒謬」，並澄清和中國沒有任何生意往來，可以直接去查她的帳戶，沒有一筆是從中國匯款過來的。她沒去中國，也沒拿錢，學者寫評論本來就沒多少錢。若該男宣稱有匯款，請拿出匯款單據證明。

至於是否在第三國密會國台辦的「小北」？廖雨詩怒嗆，在國外若遇到中國旅行團或朋友很正常，不需要跟大眾交代私下行程。她也強調，自己只是學者，領點稿費很正常，她沒那麼值錢，也沒在政府單位工作，沒有東西可以給別人。

廖雨詩昨（16）晚也在個人臉書上發文表示，身為一名學者，她習慣用論證與事實說話，也習慣在公共場域接受檢視。但這次真正讓她感到疲憊的，不是被質疑，而是這樣的操作，正在一點一滴消耗公共討論本該有的底線。如果連一個長期公開立場、可被檢視的研究者，都可以被這樣隨意拼湊、抹色、貼標籤，那麼下一個被寫進故事裡的人，會是誰？

