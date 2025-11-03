台派戰鬥雞參選中正萬華 張銘祐喊話為民戰到底

（記者陳志仁／台北報導）民進黨籍張銘祐今（3）日正式宣布投入台北市中正、萬華區市議員的黨內初選，並提出「台派戰鬥雞」作為參選精神，強調以行動實踐台派價值，捍衛民主成果，並以務實作為回應市民期待；張銘祐指出，中正萬華是他政治參與的起點，他將重回初心，全力為地方打拚。

圖／民進黨籍張銘祐今（3）日正式宣布投入台北市中正、萬華區市議員的黨內初選，並提出「台派戰鬥雞」作為參選精神。（張銘祐臉書）

張銘祐強調，「台派戰鬥雞」象徵台灣世代傳承的精神，不畏挑戰、不怕戰鬥；直言他自己既不是嬌生慣養、也非只會吃飼料的「飼料雞」，也不是畏戰的「肉雞」，必要時更要像戰鬥機般快速升空，守護市民福祉，希望透過這樣的象徵，讓更多人看見堅定的台派信念與行動力。

廣告 廣告

談到市政願景，張銘祐認為，台北市目前面臨許多民生問題，包括老屋健檢、都市更新、街友安置、兒童安全及公園活化等，這些都是市民生活中最切身的議題，均需市府正視需求、積極處理；同時批評現任市長蔣萬安的施政冷漠，呼籲應回應市民迫切的生活期待。

張銘祐表示，若能獲得黨內與市民支持進入議會，他將會用力監督、用心服務，這片土地給了他力量，也讓他懂得政治的意義，他會為弱勢發聲、為公平而戰，守護這片土地的尊嚴，實現屬於台灣人的希望；他同時宣布，已率先於路口展開自我介紹行動，呼籲支持者屆時在黨內初選電話民調時唯一支持張銘祐。

更多引新聞報導

影視能量被批「拍完就算」 綠議員轟新北城市行銷失策

演唱會經濟PK觀光發展 綠議員籲新北拚場高雄學習取經

