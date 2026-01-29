台派戰鬥雞張銘祐怒批在野亂國會 攜手周永鴻高喊捍衛民主

▲台中市議會民進黨黨團總召周永鴻北上陪同台北市中正萬華市議員初選參選人張銘祐，在萬華東三水街掃街拜票，與攤商、民眾近距離互動，展現跨縣市本土力量力挺決心。

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】台中市議會民進黨黨團總召周永鴻，今日北上台北，陪同台北市中正萬華市議員初選參選人、「台派戰鬥雞」張銘祐，深入萬華東三水街進行掃街拜票行程，與在地攤商、市場民眾近距離互動，展現跨縣市本土力量相互力挺、守護台灣民主與國家安全的決心。

針對近期黃國昌在立法院任期最後階段，帶領民眾黨提出所謂「軍購版本」，張銘祐指出，相關操作根本經不起檢驗。首先，黃國昌身為法律背景出身的立法委員，理應清楚憲法明文規定，立委僅有審查預算的權利，並無編列預算的職權，卻刻意混淆視聽。

其次，民眾黨版本中高舉的「重層攔截網」、「台灣之盾」、「非紅供應鏈」等關鍵國防戰略內容，實際在審查過程中遭到刪除，1.25兆刪到4千億，與對外宣稱立場嚴重背離，形同口號治國、空話護台。

更令人憂心的是，黃國昌更涉嫌將立法院軍購機密資料攜出會議場所，相關行為已遭北檢立案調查中。張銘祐強調，國防安全不是政治表演，更不是個人聲量操作的工具，任何破壞國家安全、鬆動保密防線的行為，都必須被嚴正檢視與追究責任。

張銘祐在掃街現場高喊，台灣的民主不是用來被在野黨胡搞瞎搞的，立法院更不是鬧場、作秀、癱瘓國家的地方。他強調，面對藍白在國會的亂象，台派一定要站出來，用行動捍衛民主、守住國家安全，不能讓台灣被拖向風險邊緣。

周永鴻議員也表示，年底的九合一大選，不只是地方選舉，更是台灣民主的重要檢驗時刻，呼籲全民用選票清楚告知在野黨，民主不能被踐踏，國家不能被亂搞，用選票顧民主、顧台灣。

活動後，兩人特別到「二合珍」老餅舖，購買艋舺在地好滋味。