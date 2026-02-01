台派戰鬥雞深入南門市場聽民意 張銘祐批黃國昌傷害民主

（記者陳志仁／台北報導）台北市中正、萬華市議員擬參選人、支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的張銘祐，今（1）日邀請資深媒體人邱明玉，前往中正區重要民生據點南門市場掃街拜票；以展現務實、接地氣的參選態度，深入市場攤商與在地鄉親互動交流，傾聽第一線基層心聲。

圖／「台派戰鬥雞」張銘祐邀資深媒體人邱明玉，陪同前往中正區的南門市場掃街拜票。（張銘祐提供）

長期深耕中正、萬華地區的張銘祐表示，無論平日或假日，他始終走入市場、站上街頭，與民眾面對面溝通，透過實際行動了解民生需求；此外，市場最能反映真實的經濟脈動與生活壓力，人民的期待與困境，都在這裡清楚呈現，「唯有真正走進去、聽進去，政策與服務才能對症下藥，回應人民需要。」

廣告 廣告

此次邀請邱明玉同行，張銘祐也希望藉由資深媒體人的觀察視角，讓更多市民看見基層真實的聲音；邱明玉則肯定張銘祐長期關注公共事務，面對關鍵的議題勇於發聲、積極行動，直言其直率作風與強烈行動力，確實展現「台派戰鬥雞」的性格與精神。

圖／張銘祐發送前立法院長游錫堃題字的「時和歲稔」春聯，向南門市場的攤商與往來鄉親拜早年。（張銘祐提供）

針對民眾黨黃國昌於立法院任期的最後一天，仍配合國民黨通過具高度爭議的不當法案，張銘祐批評，此舉不僅背離民意期待，更對民主監督機制造成傷害，「在人民託付的最後一刻，卻選擇傷害民主，是對民主價值最大的羞辱」；掃街過程中，也沿途發送前立法院長游錫堃題字的「時和歲稔」春聯及「平安喜樂」紅包袋，向市場攤商與往來鄉親拜早年。

更多引新聞報導

IN觀點／張銘祐左批蔣萬安國家認同 右打黃國昌違國安法

「台灣戰鬥雞」張銘祐開酸楊植斗 選舉不該淪為偶像投票

