「台派戰鬥雞」張銘祐成立服務處 炒米粉致敬民主拚初選

（記者陳志仁／台北報導）力拚民進黨中正、萬華區市議員初選，張銘祐今（6）日在萬華西園路正式成立服務處，展現備戰決心；活動安排「民主炒米粉」橋段，由張銘祐、立委王義川及律師詹晉鑒親自下廚出菜，致敬台灣早期民主運動中炒米粉、聽演講的經典場景，以最接地氣方式強調參選初心。

圖／「民主炒米粉」的橋段，由張銘祐、立委王義川及律師詹晉鑒親自下廚出菜。（張銘祐提供）

王義川表示，張銘祐是「真正的台派」，無論在社運現場或政論節目上都堅定捍衛台灣立場，20年如一日，強調民進黨將在明年進行議員初選民調，呼籲支持正台派、正台灣路線的選民接到電話務必力挺張銘祐；他也稱讚張銘祐長期跟隨游錫堃、林佳龍等人，歷練完整，絕對具備成為市議員的能力。

詹晉鑒直言，張銘祐是第一個站上路口的參選人，是最拚、最努力的「台派戰鬥雞」，多年來投身社會運動、秉持正義，始終堅守本土價值、追隨游錫堃，相當紮實，呼籲初選「唯一支持張銘祐」。

張銘祐分享，近一個月以來在路口掃街、拜票，感受到許多選民的熱情支持，也成為他繼續拚搏的動力，笑稱「我是台派戰鬥雞，不是飼料雞」，強調會勇敢面對每一場挑戰；並感謝家人一路相挺，陪伴他度過落選與無法參選的艱難時刻，也承諾若進入市議會，會以本土派與台灣獨立運動的理念為人民發聲。

服務處內特別懸掛「清廉、勤政、愛鄉土」背板，象徵對民進黨核心精神與土地責任的堅守；張銘祐直指，將以真誠、熱情與專業面對黨內初選，期盼中正、萬華區市民唯一支持「台派戰鬥雞」張銘祐，會秉持本土派、台灣獨立運動的理念，在基層為人民戰鬥。

