「台派戰鬥雞」張銘祐登記初選 力拚中正萬華關鍵一席

（記者陳志仁／台北報導）「銘揚首都」連線！爭取民進黨台北市議員提名的張銘祐（中正、萬華）與林子揚（中山、大同），今（1）日在立委王義川帶領下，前往民進黨台北市黨部完成登記，正式投入黨內初選戰局；張銘祐團隊也向支持者喊話，電話民調「唯一支持張銘祐」，全力搶下中正、萬華的關鍵席次。

圖／爭取民進黨台北市議員提名的張銘祐與林子揚，今（1）日在立委王義川帶領下，前往民進黨台北市黨部完成登記，正式投入黨內初選戰局。（張銘祐提供）

張銘祐在登記現場以「我是張銘祐，台派戰鬥雞」作為開場，強調自己長年站在公共議題與民主攻防的第一線；張銘祐表示，二十年來不論投入社會運動或參與政論節目，始終選擇站在台灣這一邊，「從來沒有退後一步」，也將這段歷程視為政治路線與價值的累積。

廣告 廣告

圖／「台派戰鬥雞」張銘祐也不迴避自身立場，坦言「不否認是正台派、是深綠」，並強調這不是政治標籤，而是民主淬鍊後的選擇。（張銘祐提供）

談及選區的連結，張銘祐表示，自己的政治起點就在中正、萬華，自己不是空降、也不是短暫停留的「過水」角色，而是真正在地方生活、工作與打拚二十年，長期累積互動與服務；參選不是為了個人舞台，而是要把多年在第一線的經驗帶回地方，為中正、萬華爭取更好的發展。

回顧自身經歷，張銘祐直言，早在陳水扁總統時期，他仍是大學生就投入體制內外的公共事務，從幕僚、社會運動者到媒體人，角色雖多次的轉換，但核心始終一致－站在民主最前線；並強調，這並非臨時起意投入選戰，而是一條持續走了二十年的路。

在國際視野方面，張銘祐提到，過去曾擔任「台灣聯合國大聯盟」策劃專員，親身參與推動台灣加入聯合國的國際倡議行動，並赴美進行相關宣達；此外，近年國際社會對「2758 號決議文」的重新檢視，以及「舊金山和約」歷史定位再度受到重視，顯示台灣長期累積的民主成果正被世界看見。

張銘祐也不迴避自身立場，坦言「不否認是正台派、是深綠」，並強調這不是政治標籤，而是民主淬鍊後的選擇；張銘祐直指，面對台灣的歷史、民主的歷程與未來方向，他不會缺席，將持續捍衛台灣，也捍衛中正、萬華的未來，把理念落實到地方治理與政策行動。

面對接下來的選戰，張銘祐表示已做好準備，將為下一代、為台灣國家正常化，以及中正、萬華的發展全力以赴，力拚初選出線，目標「進入大選、拿下關鍵一席」；團隊也再次呼籲支持者，在電話民調中集中力量、「唯一支持張銘祐」，協助張銘祐順利闖關。

更多引新聞報導

民主尋蹤館揮毫迎春 台派戰鬥雞張銘祐傳承游錫堃精神

台派戰鬥雞深入南門市場聽民意 張銘祐批黃國昌傷害民主

