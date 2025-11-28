台派提民版台灣之盾 籲以公民防衛意識守護民主台灣

因應迫切的國安威脅，賴清德總統提出「守護民主台灣國安行動方案」，台灣北社等多個台派團體今天(28日)召開記者會，支持政府推動「台灣之盾」等建軍計畫，並呼籲全體台灣人民站穩立場，支持國家，拒絕向侵略者低頭，以強大的公民防衛意識建構民間版的「台灣之盾」，台灣就不會變成「中國台灣」。

因應中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，賴清德總統提出「守護民主台灣國安行動方案」，將投入新台幣1.25兆國防特別預算強化戰力、打造「台灣之盾」，守護主權。同時也明確宣示「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸的紅線，政府將健全法制，完整保護遭到中國威脅的台灣人民，全面反制中國的跨境恫嚇。

對此，台灣北社、財團法人彭明敏基金會、台灣二十一世紀婦女協會、台灣教師聯盟等多個台派團體28日共同召開記者會，肯定賴總統所宣示的「守護民主台灣國安行動方案」，並提出民間版的「台灣之盾」與社會防衛藍圖。

台灣北社社長羅浚晅表示，北京當局加速推動將「民主台灣」轉變為「中國台灣」，從軍事威嚇、法律戰、心理戰、輿論戰全面侵蝕台灣主權，但部分國內政治人物仍配合中國敘事，接受一中框架，他呼籲政府依法行政，嚴懲、驅逐配合境外敵對勢力破壞民主的人士。

羅浚晅也進一步指出，民團支持政府提升國防支出、強化防衛力量、推動「台灣之盾」等建軍計畫，但如果沒有公民防衛意識，再強大的軍力都可能被內部瓦解。為此，台派團體研擬提升為「民主聯盟」，呼籲全台人民與朝野政黨也能共同站穩立場，以強大的社會韌性與公民意識之盾，不向侵略者低頭，堅定守護民主台灣主權。羅浚晅說：『(原音)長期我們有所謂的台派平台，有50幾個重視台灣主權的社團持續都在開會，我們考慮將來要升級為台灣之盾民主聯盟，因為現在是台灣說話的時刻，是用台灣的方式來敘事，所以我們鼓勵所有分散在台灣各處的良心，支持政府、台灣之盾，勇往向前的關鍵時刻。』

彭明敏基金會董事長楊黃美幸也指出，從香港、西藏等歷史案例可知，與中共和平談判就是與虎謀皮，台灣必須增加國防預算，才能守護主權。她也質疑，在中國反對台灣軍售之際，台灣的在野黨卻主張刪減國防預算，恐與中方意圖相符，呼籲台灣人民要認清這些在台協力者的面目。

開南大學副校長陳文甲則透過書面聲明表示，賴總統的守護國安行動方案，象徵台灣正式邁入「民主防禦、科技防衛」兩者並進的新階段，他呼籲唯有全民一心堅守「以實力換取和平、堅守台灣主權」，才能共同撐起真正的「台灣之盾」。(編輯：宋皖媛)