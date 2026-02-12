台派正妹考古徐懷鈺！掀出「挺阿扁真相」驚了

政治中心／李汶臻報導

自稱「台派」的網紅徐小花長相出眾，曾被外界封為「台派正妹」。經常在臉書發文談及時政議題的她，今（12）日突然發文考古90年代紅遍大街小巷的「平民天后」徐懷鈺（Yuki），提及對方當年遭演藝圈封殺的一段往事，更掀出背後真相與前總統陳水扁有關；貼文曝光後，掀起眾多網友熱議。





昔紅過蔡依林「徐懷鈺挺阿扁往事」被掀！網突點名白冰冰：TW ICE也是

徐懷鈺（Yuki）紅極一時，過去被封為「平民天后」。（圖／翻攝自IG@yuki_hsu）





當年唱紅〈妙妙妙〉、〈怪獸〉、〈我是女生〉等多首代表作的徐懷鈺（Yuki），曾有「平民天后」封號。她過去在華語歌壇占有一席之地，但後來捲入一連串負面風波，漸漸淡出演藝圈，如今已47歲的她，前幾年重新復出，聲勢卻已大不如前。網紅徐小花12日在臉書發文分享有關徐懷鈺的專題報導，還將一些重要細節特別標註出來，其中包括「來自單親家庭的徐懷鈺，當年因公開受訪坦言支持陳水扁，引發外界關注」、「徐懷鈺『輕率』表示挺阿扁的行為嚇壞經紀公司，之後更讓她淪為特定媒體猛攻和抹黑的對象」，以及當年演藝界生態偏深藍「徐懷鈺公開挺扁，當時也遭到大小S一幫人的不爽跟排擠」等。

昔紅過蔡依林「徐懷鈺挺阿扁往事」被掀！網突點名白冰冰：TW ICE也是

徐懷鈺（右）昔日公開挺陳水扁（左），台派正妹考古「真相」驚了。（圖／翻攝自Threads@chenshuibian88、翻攝自IG@yuki_hsu）





徐小花看完後在臉書有感而發，表示「我真的不知道徐懷鈺當年被演藝圈封殺，是因為公開支持阿扁」，並替對方感到不值得「她的青春與才華被黨國浪費了」，隨後還在留言區補充說「演藝圈不講政治的原因原來是這樣，太難過了，因為國民黨打壓非我族類」，並呼籲大家幫忙「把真相傳出去」。

昔紅過蔡依林「徐懷鈺挺阿扁往事」被掀！網突點名白冰冰：TW ICE也是

徐小花在臉書發文談及徐懷鈺的「挺扁」往事。（圖／翻攝自臉書@徐小花 Hana Hsu）





貼文曝光後，引發眾多網友討論，不少人湧入留言：「當年徐懷鈺其實比蔡依林還紅....」、「當年沒關注她，所以她突然不見也沒多注意，但沒想到是因為政治迫害」。值得一提的是，還有網友留言提到白冰冰表示「TW ICE也說過阿扁選市長也不錯，也引起渲染大波....」，釣出徐小花留言回應「等等....是有空格還是沒空格的那位」。

