台派看起來順眼！ 陳慕義同框顏若芳被猛誇

〔記者林南谷／台北報導〕好溫馨照片！金馬獎最佳男配角得主、影星陳慕義在臉書曬出同框台北市議員顏若芳，引來大批網友喊讚。

陳慕義在臉書發文曬出和顏若芳合照說：「顏若芳和陳慕義，祝大家好運加馬，陳慕義和顏若芳，祝大家羨慕我們，哈哈哈，要幸福哦。」

照片中的陳慕義和顏若芳並肩合影，顏若芳還靠再陳慕義肩膀旁，他則露出靦腆燦笑，有網友激動留言：「還是台派看起來順眼好看！」連歌手楊哲、財信傳媒董事長謝金河也按讚誇讚2人顏值高。

