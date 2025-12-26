「台派美女學者」廖雨詩傳遭滲透 梁文傑：看到報導才知道這名字

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



媒體報導，上海台辧主任金梅想叩關申請來台，被稱為「台派美女學者」的廖雨詩就主動接觸陸委會主委邱垂正，欲協助安排。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（12/26）日回應，廖雨詩平常並沒有和陸委會有任何互動，而他個人是看到報導才知道這個名字。

媒體《鏡報》報導，金梅繼去（2024）年底雙城論壇被拒絕，今（2025）年又想藉台北燈節的機會，再度叩關申請來台，廖雨詩曾忽然主動接觸陸委會主委邱垂正，表示她有管道可以協助金梅訪台，而邱垂正當時即表示不可能。

梁文傑也回應，邱垂正接受查證時其實已對外說明，去年的確有一位名為廖雨詩的女子曾來拜訪，並提及上海台辦主任金梅來台一事，但他當時也表示就政策而言「不可能」。台北市政府於今年初申請上海文旅局副局長金雷等11人來台，梁文傑曾表示，若有台辦官員申請來台，將要求約晤。

梁文傑補充，廖雨詩平常跟陸委會沒有什麼互動，陸委會也從來沒有請託她做事，惟有邀請她參與座談會，陸委會經常會收到外界對於兩岸事務的建議或看法，都會予以參考，「至於我個人，最近看到媒體報導，我才知道這3個字。」

媒體另也報導，廖雨詩在淡江大學、亞東科大兼課，私下曾向前男友表示，透過他的帳戶收受來自中國的大量不明人民幣，並表明錢來自中國國台辦。對此，陸委會表示有注意到媒體報導，相關單位將進行查證。

