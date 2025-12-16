台派美女收紅錢／三段婚姻坎坷 廖雨詩與前夫爭女爭產上法院竟要女兒說謊

平日教書生活中的廖雨詩，與臉書上看到她的美照(右, 翻攝自廖臉書)，頗不相同

廖雨詩在臉書上常展現美食旅遊中的好心情，但真實生活中的她感情路上並不順遂。

在廖雨詩的臉書上，她除了常會貼出自己一些對台灣與國際問題的看法、評論，臉友也常看她貼不少遊玩吃美食的照片，她有一雙大眼、波浪長髮，身形纖細、臉型瘦尖，留有很多美照。

不過，一些實際見過廖雨詩的人，有些就有著不同的評價。

《鏡報》記者日前在亞東科大，見到簡單穿著打扮的廖雨詩，去上一大早的課，與臉書上的照片頗有不同，一開始也無法確定是否為廖本人，還得要透過其友人看照片，才能確認。

左圖為廖雨詩在學校時較素樸的打扮，右圖是其臉書美照(翻攝自廖臉書)

據了解，在與C男交往之前，廖雨詩曾有過三段婚姻，並有一個女兒，然而，她與這位女兒的父親相處不算太好，小孩接近6歲時，她就離婚。但雙方在這個小孩的監護，以及一筆90萬元的存款上，卻產生糾紛，在法院不斷地對簿公堂，非常的糾結。

根據台北地方法院的裁定資料，原本離婚時判定是由廖雨詩負責照顧女兒，在約定好的週末，前夫可以去接女兒回家同住同遊，但廖雨詩卻指控前夫曾略誘女兒，把女兒接走未送回。

廖雨詩在學術場合的美女學者形象。翻挕自廖雨詩臉書。

但是，法院的裁定中卻也看到，廖的女兒曾向家防中心的社工說，媽媽要他跟法官、前夫、社工人員都要說謊，例如「我害怕爸比，爸比摸我XX的地方」，以爭取到官司上有利的局面。

法院裁定文中，法官提到整個訴訟可以看到女兒夾在父母的家事爭端中，受到創傷，而且也有些超乎她心智年齡的發言，處境應該很艱難痛苦。



