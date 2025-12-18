台派美女收紅錢／二個破百萬LV名牌包借走不還 前男友給廖雨詩分手簡訊曝光

認識交往才九個多月，前男友就已送廖雨詩數百萬的金錢及禮物，但分手時廖連二個借用的包包都不還。(翻攝自廖雨詩臉書)

廖雨詩被踢爆疑似收中國「紅錢」後，反駁直指是有人在一整套政治操作。但從《鏡報》取得廖與前男友C男分手簡訊可以看到，事情也許並沒有她說的那麼複雜。

《鏡報》昨天獨家揭發，號稱台派美女的淡江大學兼任助理教授廖雨詩，竟有透過前男友C男，收受疑似來自中國國台辦的「紅錢」，交往期間還有借名牌包不還的「削凱子」行徑。

《鏡報》進一步取得C男與廖雨詩分手時所傳的簡訊，可以看到C男仍維持分手不出惡言的態度，告訴廖雨詩：

「我是好好的跟你講，那個東西(指兩個LV名牌包)我沒有答應送給你，這半年我也送了你很多東西！你自己想想看這些東西價值有多少？你老實跟我講說你不在乎什麼東西和錢物質等等，講到拿回一個包就氣成這個樣子，還說你不在乎什麼物質東西……？在這段期間我也發覺到你變了很多！所以分開後大家想想對方的好，會比較釋懷一點」。

這款LV經典金剛色鱷魚皮包，要價破百萬，C男曾送廖雨詩一個，廖又借走另一個，但兩人分手時，她借走的那個卻不還。翻攝網路

C男在交往過程中，送給廖雨詩的金錢加名牌禮物，其實超過數百萬元，而在這簡訊中提到的二個包包，加起來也破百萬元，其中一個是LV喜馬拉雅系列的金剛色鱷魚皮包，另一個是LV絨毛包，比較一般用，但也要價10多萬元，而且它有一段故事。

據C男表示，這個絨毛包是廖雨詩有一次去他家要離開時，缺一個袋子裝雜物，她跟C男說紙袋不好看，就要去拿一個包包，結果廖雨詩就直接拿了一個愛馬仕的包要裝雜物，C男說：「妳裝那些東西要給我拿一個愛馬仕？！」於是就去拿了一個LV絨毛包給她裝，並且講好是借用，但後來廖就一直不還了。

Graff 的經典蝴蝶結鑽石戒指，要價至少60萬元，C男也曾送廖雨詩。翻攝網路

廖雨詩在昨天(17日)接受自由時報訪問時，曾表示她覺得爆料者是在惡意潑髒水，一整套政治操作，C男表示，事實上是廖雨詩就是有這些收取人民幣、大量不明外幣換匯的動作，甚至連二個包包都不還，這跟什麼政治操作，一點關係都沒有。



