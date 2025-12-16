台派美女收紅錢／一只百萬鑽錶洩漏內情 男友驚覺廖雨詩遭中國情治人員滲透

在2023年的一場台日座談會中，時任副總統的賴清德受邀致詞，廖雨詩(右)是當時的講者之一。總統府提供

原本只是正常交往的男女關係，但卻因為一只百萬元鑽錶的事，意外讓廖雨詩前男友發現她可能有被中國情治單位滲透的問題

廖雨詩與C男是在去年底、今年初，經由朋友介紹認識，但兩人關係一開始就進展飛快，曾讓朋友頗為吃驚。

事業有成、富裕不缺的C男，原本在這段關係中，只是想有個伴侶，一起好好生活，因此，他曾告訴廖雨詩，可否不要一直去碰政治的事，因為他的人生閱歷上，覺得政治很複雜，但廖雨詩有她自己的想法，C男也就由她。

C男指出，交往過程中，廖雨詩常「佳龍」「佳龍」(外交部長林佳龍)的叫，說林佳龍是她老闆，稱總統賴清德都是稱「威廉」，「好像她與黨政高層多熟一樣」。但據《鏡報》了解，林佳龍卻對廖雨詩完全陌生。

廖雨詩甚至還曾對他提過，賴清德今年出訪，本來她曾要去休士頓協助安排賴過境美國的事；而行政院副院長鄭麗君赴美談判台美關稅，她也說自己原本要加入談判團中，但她為了要陪C男，所以才沒有去，C男聽了趕緊跟她說：「以後妳不需要這樣」。

真的讓C男注意到廖雨詩的交往不太單純，起因自一只鑽錶。對收藏高價精品情有獨鍾的C男，年中在中國的微信群組，看到一只原價就要百萬元的鑲鑽伯爵錶很中意，但對他而言型號太小，於是他與賣家在微信上就有一些包括貨號、尺寸的討論。

但後來有一天，廖雨詩忽然問起C男，那一只伯爵錶在哪裡，說如果不跟她講，怎知C男有沒有把錶送給別的女朋友，這件事讓C男起了疑心。

因為C男的微信廖雨詩是看不到的，他的手機也沒借廖用過，「她怎麼會知道這只錶的事情？」

廖雨詩掌握到男友私密的微信訊息，讓男友很吃驚，一經調查才知有中國的情治單位介入 。翻攝廖雨詩臉書

C男自己在中國當台商多年，知道要進入別人的微信去看通聯訊息，通常都只有特殊單位才有辦法，於是，他也透過自己認識的台辦友人打聽。

友人後來低調回報，這事不是台辦系統的人做的，是「情」那邊的人進去的，意指中國的情治單位，他才驚訝，廖的人民幣匯款、以及與「小北」在第三國見面、提供台灣政界訊息……等等動作，恐怕都有其他目的。

熟悉兩岸間情報工作的人士向《鏡報》表示，中國的台辦系統其實對台灣社會大至中央、地方政局，小到哪個宮廟內有什麼糾紛，掌握得非常仔細。但台辦的層級不高，近幾年預算又少，對台情報工作就變成很多單位都要做，多管齊下，台辦反而只是做些服務工作而已。

廖雨詩與前立法院長王金平合照，也貼在自己臉書上，要突顯在台灣的政界人脈。翻攝自廖雨詩臉書

但因為中國國內的消息很封閉，現在實際在蓃集台灣情報的各單位，又不像台辦的人那麼熟悉，有時候即使拿些台灣報紙登過的消息講給對方聽，對方也「喔喔喔！」「是這樣子喔！」點頭如搗蒜，好像拿到什麼大情報。

因此，一些很會吹噓的人，就蠻有可能從中得利，「即使他提供的只是些瑣碎的情報」，這位人士表示。

但這位人士也指出，如果廖雨詩有收「紅錢」的狀況，又常與中國的情治人員在第三方接觸，就值得有關方面注意，不然她與聞政府的一些決策、行動，即使只是政府高層的行踪，提供給對岸，都會是國安上的大漏洞。



