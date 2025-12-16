台派美女收紅錢／一只百萬鑽錶洩漏內情 男友驚覺廖雨詩遭中國情治人員滲透
原本只是正常交往的男女關係，但卻因為一只百萬元鑽錶的事，意外讓廖雨詩前男友發現她可能有被中國情治單位滲透的問題
廖雨詩與C男是在去年底、今年初，經由朋友介紹認識，但兩人關係一開始就進展飛快，曾讓朋友頗為吃驚。
事業有成、富裕不缺的C男，原本在這段關係中，只是想有個伴侶，一起好好生活，因此，他曾告訴廖雨詩，可否不要一直去碰政治的事，因為他的人生閱歷上，覺得政治很複雜，但廖雨詩有她自己的想法，C男也就由她。
C男指出，交往過程中，廖雨詩常「佳龍」「佳龍」(外交部長林佳龍)的叫，說林佳龍是她老闆，稱總統賴清德都是稱「威廉」，「好像她與黨政高層多熟一樣」。但據《鏡報》了解，林佳龍卻對廖雨詩完全陌生。
廖雨詩甚至還曾對他提過，賴清德今年出訪，本來她曾要去休士頓協助安排賴過境美國的事；而行政院副院長鄭麗君赴美談判台美關稅，她也說自己原本要加入談判團中，但她為了要陪C男，所以才沒有去，C男聽了趕緊跟她說：「以後妳不需要這樣」。
真的讓C男注意到廖雨詩的交往不太單純，起因自一只鑽錶。對收藏高價精品情有獨鍾的C男，年中在中國的微信群組，看到一只原價就要百萬元的鑲鑽伯爵錶很中意，但對他而言型號太小，於是他與賣家在微信上就有一些包括貨號、尺寸的討論。
但後來有一天，廖雨詩忽然問起C男，那一只伯爵錶在哪裡，說如果不跟她講，怎知C男有沒有把錶送給別的女朋友，這件事讓C男起了疑心。
因為C男的微信廖雨詩是看不到的，他的手機也沒借廖用過，「她怎麼會知道這只錶的事情？」
C男自己在中國當台商多年，知道要進入別人的微信去看通聯訊息，通常都只有特殊單位才有辦法，於是，他也透過自己認識的台辦友人打聽。
友人後來低調回報，這事不是台辦系統的人做的，是「情」那邊的人進去的，意指中國的情治單位，他才驚訝，廖的人民幣匯款、以及與「小北」在第三國見面、提供台灣政界訊息……等等動作，恐怕都有其他目的。
熟悉兩岸間情報工作的人士向《鏡報》表示，中國的台辦系統其實對台灣社會大至中央、地方政局，小到哪個宮廟內有什麼糾紛，掌握得非常仔細。但台辦的層級不高，近幾年預算又少，對台情報工作就變成很多單位都要做，多管齊下，台辦反而只是做些服務工作而已。
但因為中國國內的消息很封閉，現在實際在蓃集台灣情報的各單位，又不像台辦的人那麼熟悉，有時候即使拿些台灣報紙登過的消息講給對方聽，對方也「喔喔喔！」「是這樣子喔！」點頭如搗蒜，好像拿到什麼大情報。
因此，一些很會吹噓的人，就蠻有可能從中得利，「即使他提供的只是些瑣碎的情報」，這位人士表示。
但這位人士也指出，如果廖雨詩有收「紅錢」的狀況，又常與中國的情治人員在第三方接觸，就值得有關方面注意，不然她與聞政府的一些決策、行動，即使只是政府高層的行踪，提供給對岸，都會是國安上的大漏洞。
更多鏡報報導
獨家／再傳中國滲透 台派美女學者遭爆收紅錢
台派美女收紅錢／三段婚姻坎坷 廖雨詩與前夫爭女爭產上法院竟要女兒說謊
台派美女收紅錢／回應 廖雨詩駁斥紅錢指控 怒控前男友挾怨報復
其他人也在看
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 23 小時前 ・ 43
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 22 小時前 ・ 26
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 46
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 3 天前 ・ 31
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 151
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 41
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 22 小時前 ・ 8
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 1 天前 ・ 50
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 9
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
陳都靈傳遭凌虐獻祭！「今公開現身」紅毯受訪 她親吐經歷：是很大挑戰
中國女星陳都靈近日捲入離奇傳聞，先前網路一度瘋傳她「處境危險、恐遭獻祭」，甚至流出疑似她本人的直播畫面，引發大量揣測與恐慌。就在各界議論未歇之際，陳都靈今（16）日傍晚以實際行動打破傳言，公開現身安徽衛視《2025國劇盛典》紅毯，不僅全程直播亮相，還親自接受主持人訪問，狀態看來相當從容。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 13
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 5
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 14
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了
台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登三公尺大展神威收視奪冠！最夯恰吉「王世堅」神助攻
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。民視 ・ 1 天前 ・ 5
【韓劇週榜】《一吻爆炸》收視回升 張基龍悔婚闖香閨 與安恩真展開「超曖昧半同居」
最新一週（12/08～12/14）韓國電視劇收視率出爐，SBS《一吻爆炸》本週播出第10集，收視率來到 6.6%，較前一回上升了0.2%。儘管面對同時段強敵環伺，該劇憑藉著逐漸白熱化的劇情發展，成功留住觀眾目光，收視呈現微幅成長的趨勢，隨著劇情進入中後段，後續爆發力備受期待。太報 ・ 18 小時前 ・ 2