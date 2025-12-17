台派美女收紅錢／吃香喝辣拿名牌精品 廖雨詩削凱子分手卻不還百萬LV包

廖雨詩出國旅行時肩揹的這款LV丹寧托特包，要7萬多元，只是C男送的「小」禮物。請者提供

C男與廖雨詩的交往過程中，原本只是想單純的好好生活，因此花錢、送名牌精品都毫不手軟，但交往一陣子後卻漸漸有被「削凱子」的感覺……

台派美女學者廖雨詩與C男是在去年底今年初，經由朋友介紹認識。一月時，C男與廖約在越南有全球知名美麗海灣的芽莊碰面，廖雨詩帶了自己與前夫的女兒一起去，C男當時所訂的住房，還刻意安排自己的房間與廖母女的房間分開在樓上樓下。

那次在芽莊，廖雨詩說她要和國台辦的人開會，女兒就由C男幫忙照顧，廖一連開了兩天的會，C男則陪了她女兒兩天，到處去玩逛夜市，照顧得無微不至。

C男原本一直就希望自己能有個女兒，所以對廖的女兒有時看來因父母離異不和而顯得孤單，都會想好好照顧她。越南之行後，廖的女兒跟廖說，「媽媽妳可不可以找像C叔叔這樣的人當我的爸爸」，也讓C男相當感動。

因此，當越南之旅回台不久，有一天廖雨詩忽然連絡C男，說自己女兒不見了，可能離家出走，在高雄的C男二話不說就趕上台北，協助廖報案、請託關係，到處找女兒。後來才知道女兒是回到廖的前夫那邊。在這個找女兒的事情發生後，C男才算和廖開始正式交往，大約是今年三月左右。

在與廖雨詩交往期間，C男每個月給廖10萬元台幣，另外還送她不少昂貴的名牌珠寶與皮包，比如像LV的鱷魚包(約台幣68萬多元、Graff的蝴蝶結鑽石戒指(約台幣60萬元)。

這款LV經典鱷魚皮包，還是金剛色的，要價破百萬，C男曾送廖雨詩一個，廖又借走另一個，但兩人分手時，她借走的那個卻不還了。翻攝網路

而且廖雨詩喜歡吃高檔餐廳，尤其是日本料理，她指定想吃的如果訂不到，還會不高興。兩人吃一次飯的費用通常至少要 4、5千元，像台北市知名的「游壽司」、「余韻」，他們都是常客，有時吃一人套餐要價上萬元，C男也都大方奉陪，約會開銷很大。

不過，隨著交往久了，C男也發現廖雨詩的貪慾不小，付出更少，漸漸有一種他被「削凱子」的感覺。像C男在台北時大多都住君悅飯店，兩人雖然並沒有結婚，廖雨詩卻希望C男介紹她時，都說是C太太。

這款Graff的蝴蝶結鑽石戒指，至少台幣60萬元，也是C男送廖的名牌禮物之一。翻攝網路

有一次，廖在樓下的麵包坊買了二個麵包要給C男吃，C男當時還蠻感動的，但到了隔天退房結帳才發現，麵包原來也掛在房間帳上，最終還是C男自己付帳。

更心酸的是情人節。C男買了一對要價57萬元的名牌Cartier經典豹頭耳環，送給廖雨詩當禮物，但廖送C男的，是一幅街頭畫家很一般的畫作，C男直到現在，都還沒打開看過。

C男情人節時送廖雨詩這對57萬元的Cartier經典豹頭耳環當禮物，廖的回禮是一幅街頭藝人的畫。翻攝網路

到了八、九月時，C男已經對這段關係不是很信任，十月上旬，C男終於決定要跟廖分手，也發了分手簡訊給她。C男的態度是大家好聚好散，只要記得對方的好就好了，因此，他告訴廖雨詩，已經給過的禮物與金錢，他不會再去計較，但有兩個合計也破百萬元的LV名牌包，是廖雨詩去C男家時借用的，C男希望廖能還回，但廖卻一直置之不理，直到現在。



