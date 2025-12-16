台派美女收紅錢／回應 廖雨詩駁斥紅錢指控 怒控前男友挾怨報復

廖雨詩強調自己是單純學者，沒有公職身分也無情報可賣，全面駁斥收紅錢等指控 (翻攝自廖雨詩臉書)

針對被爆料指控收受中國「紅錢」、在第三地接觸中國情治人員，並宣稱外交部長林佳龍是她老闆一事，《鏡報》向廖雨詩進行求證時，她全盤否認。

廖雨詩強調自己僅是單純學者，沒有公職身分也無情報可賣，沒有去過中國，也無任何生意往來。她指出爆料者應為一名追求不成的「台商前男友」，因分手後不高興，討要送她的LV皮包不成而惡意潑髒水，並揚言若不實報導將直接提告。

以下為廖雨詩回應重點摘要（Q&A）：

Q1：是否曾收受來自中國的資金或「紅錢」？A：我覺得很荒謬，我跟中國沒有任何生意往來。如果你們要查，直接去查我的帳戶，沒有一個是從中國匯款過來的。

真的很奇怪，我沒去中國，也沒拿錢，學者寫評論本來就沒多少錢，你們媒體自己也知道，真的以為人家都很笨，會給這麼多錢嗎？

Q2：爆料指稱有透過第三人轉交資金？ A：我聽不太懂這是什麼意思，我就沒有從那邊拿到任何錢。既然宣稱有匯款，請對方拿出匯款單據證明是給我的，而不是隨便講講。

Q3：是否在越南或泰國密會叫「小北」的國台辦人員？ A：我在國外若遇到中國旅行團或朋友很正常，不需要跟你們交代私下行程。我的工作是教書，並沒有跟對岸有任何往來，你為什麼要問我這種私人行程。我為什麼要去證明一件別人亂講的事情呢？

Q4：外傳妳自稱林佳龍是妳老闆？ A：這說法太笨了。我不在外交部工作，林佳龍怎麼會是我老闆？不如直接說賴清德或卓榮泰是我老闆算了，這顯然是有人刻意亂講。

Q5：是否有7萬美金與英鎊的大額現金換匯？ A：我有在美國之音或出國演講（如英國）的收入，偶爾跟家人或朋友換匯很正常。但把我認得那麼有錢，這還蠻好笑的。

Q6：是否撰寫報告或提供情資給對岸？ A：沒有。我只是學者，平常在媒體寫評論給點稿費是常態，但我沒那麼值錢，也沒在政府單位工作，沒有東西可以給別人。

廖雨詩在本報電話詢問回應後，貼文臉書「有些聲音，不值得影響一個人好好生活」(翻攝自廖雨詩臉書)

廖雨詩最後不待記者詢問，直接掛斷電話。但稍晚她就在臉書貼文，指她「最近接到某媒體編輯來電，從私人往來、各種私人層面的臆測，一路延伸到被刻意拉進政治陰影的各種猜想，全都被混在同一套說法裡。」文中並hashtag「選舉到了抹紅又來了」「老招不新但很髒」「把女性寫成故事最容易」，表達她的態度。



