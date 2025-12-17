台派美女收紅錢／曾任民進黨祕書長特助 深耕綠營台日人脈 廖雨詩常說「佳龍是我老闆」

廖雨詩曾在民進黨中央黨部待過，擔任時任祕書長的羅文嘉（右）特助，但不久就被調到青年總部。翻攝廖雨詩臉書

廖雨詩近年很努力在台派圈內積極社交，但其實也有不少爭議

目前在淡江大學、亞東科大都有兼職任教的廖雨詩，是以學者身份在泛綠台派陣營中活躍。但她從大學到碩、博士的學術經歷都是設計、藝術領域，現在卻常在外交、國關方面發聲，其實頗為另類。

知情人士表示，能說中、英、日文的廖雨詩，在2019年透過民進黨前中國事務部主任顏建發的介紹，進入民進黨中央黨部，成為當時祕書長羅文嘉的特助，但過沒多久，羅文嘉就把她調去較不會與聞決策的青年競總，大選後就離開民進黨中央。

後來，顏建發又介紹她到經常支援全球各地民主運動的民主基金會工作。但據了解，她對相關工作以及自己該保持的身份，經常狀況外，也讓當時基金會的執行長，現任國防部軍政副部長的徐斯儉，相當頭疼。

例如，民主基金會曾在一個場合，邀請了幾位中國在海外的異議份子出席，這些人大多不太願意曝光，但廖雨詩一到場就一直拍照，讓民主基金會的人和這些異議份子，當場面面相覷。

即使如此，嘴巴很甜，也積極社交的廖雨詩，在綠營中還是漸漸建立起一些人脈，她也就常以學者身份在各媒體發表文章，除了較台派的媒體外，近來她的評論文章也會出現在中時

鏡報美編製圖

尤其是在台日關係方面，廖雨詩因為在日本留過學，熟悉日文，她有更多的經營。2023年3月，一場推動台日建構世界和平的座談會，邀請到當時的副總統賴清德、駐日代表謝長廷致詞，曾撰寫日文版《李登輝祕錄》的前《日本產經新聞》台北分局長河崎真澄也有參加。

在這個許多台日關係年長要角出席的場合，廖雨詩以一位年輕女性學者上台發表看法，也頗受在場人士的注意，只不過，廖所講的有些內容，也讓在場人士為之一楞。比如她提到日本要派現役防衛官駐台的事情，但這件事並不確定真假，她卻還據此分析建議，就讓人覺得她有點搞不清楚狀況。

在學校教書的廖雨詩，跟她在綠營台派圈內社交活躍時的樣子很不相同。攝影李智為

據其前男友C男指出，交往過程中，廖雨詩常說林佳龍是她老闆，但據《鏡報》了解，林佳龍卻對廖雨詩完全陌生。

而C男也曾聽廖說她的前知名國關學者男友宋文笛，教過她不少觀察國際關係問題的知識和方法，廖還說過，覺得自己蠻適合做情報工作，因為前國安局情報員楊六生教她很多，她都稱楊六生為「師父」。

廖雨詩常說外交部長林佳龍是她「老闆」，但據了解林佳龍卻對她很陌生 。攝影李智為

但熟悉廖雨詩的人士指出，與廖談外交問題時會發現，她知道很多的關鍵字、標籤，但深談到實質內容，就會發現她都不太懂，「根本沒辦法談問題」。

至於說她會不會是在做情報工作？女間諜？這位人士表示，真正做情報的人都很低調又看不出來，她「不夠聰明又那麼『風神』(台語張揚之意)，最多就是提供一些瑣碎的情報而已吧！」



