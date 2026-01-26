台派聯盟提「國家整合防禦體系」 主張經濟、軍事、文教與航太全面整合

.

在區域安全風險升高、供應鏈重組與科技競逐加劇的國際情勢下，台派聯盟今（26）日上午於立法院中興大樓舉行「國家整合向前行，建構台灣防禦體系」記者會，提出以經濟、軍事、文教、航太科技及國際合作為核心的「五大整合支柱」，呼籲政府以跨部門整合、跨國協作與全民參與為基礎，建構可長可久的國家韌性防衛體系。

台派聯盟指出，防衛不應僅限於軍事層面，而應納入供應鏈安全、關鍵產業布局、公民教育、科技基礎建設及民主夥伴合作，形成政策、產業與國際連結的整體架構。記者會並提出三大重點，包括提出「國家整合防禦體系」行動藍圖、將航太科技與台日合作納入國安關鍵底盤，以及具體法制、預算與人才培育等跨部會協作建議。

廣告 廣告

國防安全研究院國防戰略與資訊研究所所長蘇紫雲以「台灣之盾」形容整體防空與預警體系的重要性。他指出，如同以色列「鐵穹」與美國高空警戒系統，台灣需要整合雷達、感測器、防空飛彈與指揮通訊系統，形成全天候的防護網絡。他強調，這不僅是冷硬的軍事工程，更是守護民主與日常生活的科技防線，「只要台灣安全，太平洋就能安全」。

台灣北社社長、台灣醫師聯盟理事長羅浚晅則從社會治理角度指出，政府在經貿與關稅談判上已有成果，但政治責任不能只停留在數字表現，更須回到人民生活，特別是承受高房價、高物價與職涯不確定性的年輕世代。他呼籲，政策應回答年輕人「努力是否有未來」的核心問題，並直言國會與部長級公職人員必須放棄外國國籍，這是對國家主權最基本的政治承諾，不容為特定個人或政黨鬆動。

台灣社與台灣南社社長翁銘章教授則指出，國家安全早已與經濟、產業與家庭未來緊密相連。他警告，立法院長期出現阻擋預算、軍購與破壞憲政秩序的情形，將削弱國家治理能力並衝擊國際信譽。翁銘章直言，若台美關稅協議因國會阻撓而無法通過，恐成為台股2026年的重大利空，呼籲在野立委回歸國會監督本質，勿將國防與預算作為政治操作工具。

與會人士一致認為，唯有將經濟韌性、軍事防衛、文教扎根、航太科技與國際合作置於同一政策軸線，台灣才能在高度地緣政治壓力下，持續強化國家韌性，並與民主夥伴共同建構區域安全網絡。