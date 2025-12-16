台派金主匯千萬給凱思？黃國昌轟：說法矛盾

▲週刊爆料民眾黨主席黃國昌養狗仔跟監政敵。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 週刊爆料民眾黨主席黃國昌養狗仔跟監政敵，並每週二持續爆料，今（16）日報導指出，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，先前報導的李麗娟只是聽命行事的人頭，黃國昌才是凱思幕後老闆，凱思儼然成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。對此，黃國昌怒轟表示，週刊報導之前說凱思是港資、中資，現在又說有本土企業家，捏造故事，說法前後矛盾。

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉京華城容積等弊案，今天上午繼續開辯論庭。針對週刊報導，黃國昌北院外受訪表示，鏡週刊編故事的能力真是令人嘆為觀止，之前不說是港資、中資、境外敵對勢力，現在又說是本土企業家，鏡週刊編故事以前要不要對一對，自己前後矛盾，寫得會不會太可笑。

黃國昌表示，更離譜的是北檢偵查亂公開，洩漏片面捏曲的訊息給鏡週刊開始編故事，北檢跟鏡週刊這兩個哼哈二將配合民進黨，為了追殺政敵什麼事都幹得出來。今天台灣的司法會倒在地上不起，北檢跟鏡週刊居功厥偉。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



