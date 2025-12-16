台派金主認有求必應「當土地公」數年奧援近億！證實黃國昌是凱思國際幕後老闆「每筆金流皆有紀錄」

民眾黨主席黃國昌養狗仔風波、涉貪案情今（16日）被爆出有重大破口，據《鏡週刊》報導，一名台派傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1000萬元至「凱思國際」，後續資金被轉而注入《民報》，金主也與公司負責人李麗娟互不相識，形同坐實黃國昌為凱思國際的實際掌門人。而該金主也承認自己像是黃國昌的「土地公」有求必應，這幾年奧援逼近億元，每筆皆有金流紀錄。

據報導，傳產金主近日以證人身分低調赴檢調單位進行筆錄，並證實黃國昌就是凱思國際的幕後老闆，他也透露會與黃國昌搭上線，是2015年綠營決策高層出面拜託，才開始贊助當時剛投入汐止立委選舉的黃國昌。

廣告 廣告



金主表示，自己對黃國昌索求資金如同是有求必應的「土地公」，兩人互動相當緊密，而這幾年也陸陸續續奧援黃國昌，金額加總逼近億元，關鍵是每筆都有金流紀錄；2022年匯入凱思國際的1000萬是黃國昌再三請求下才答應。後續錢隨即匯入當時的《民報》，與先前關係線兜攏。



報導提及，金主根本不認識、也從未指揮或聯繫狗仔，本人也不了解凱思國際是黃國昌狗仔集團所在地，對黃國昌指揮狗仔跟拍政敵一事毫不知情；關鍵的是凱思國際負責人的李麗娟與金主也素不相識，坐實黃國昌才是凱思國際實際掌控者，李麗娟只用來掛名的人頭。



目前檢調正在釐清先前智邦科技創辦人黃安捷及前國民黨立委陳建平各捐700萬給凱思國際，黃國昌涉嫌利用立委職務針對《鏡電視》是否為拿錢辦事、涉貪。



此外，臺雅已故創辦老董遭詐騙50億，黃國昌質詢法務部長鄭銘謙自爆「此案幫了很多忙」，臺雅集團也匯款約200萬一事，檢調專案小組也已約談多人鞏固案情。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

高虹安二審判貪污無罪、黃國昌怒嗆「道歉」...黃帝穎諷「傅崐萁學妹」同犯偽造文書罪：憑什麼要人向罪犯道歉！

金主證實「送錢給黃國昌」！詹凌瑀指「非單純政治獻金爭議」：是精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易！諷：大聲咆哮「也蓋不住金錢流動聲」