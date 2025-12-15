台流音樂東南亞重啟 產業政策思維非改不可
文化部影視及流行音樂產業局啟動為期 2 年的「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，再度將目光投向泰國、越南、印尼與菲律賓，希望為台灣流行音樂重新打開非華語市場的大門。然而，真正的問題不只是市場在哪裡，而是台灣流行音樂是否準備好，用不同於過去單打獨鬥的方式走出去。
以泰國為首站的產業考察，看似短暫，卻也是重新校準產業思維的重要起點。
走進現場 「產業團」直面市場
此次以泰國為首站的「流行音樂拓展東南亞市場計畫」台灣商務參訪團，成員橫跨音樂節主辦人、策展者、產業經營者，以及視覺設計、VR 團隊等多元領域，直接站在市場第一線，看見機會，也直面挑戰。這也是台灣首次以更完整的音樂產業面向，前進東南亞進行交流與考察，成員收穫不少。
台灣索尼音樂副總監李百罡對清邁的音樂氛圍特別有感。他形容，當地資源雖然有限，卻能感受到音樂人對創作的高度追求，「很多台灣音樂人都應該來清邁走走，一起玩音樂，會重新點燃對音樂的熱情。」
爾康文化音樂工作坊總經理劉兆宏則表示，此行已促成數個具體演出項目，正與泰國當地單位洽談中；Funique VR 營運總監黃宣碩也透露，已在當地「播下種子」，後續將展開線上會議，期待合作萌芽。資深專輯企劃陶婉玲則指出，曼谷的 Live House 環境多年來變化不大，但若從硬體設備與專業技術交流切入，台泰或許仍有合作空間。
從音樂節視角重看市場 須因地制宜
浪人祭主辦人蕭達謙從音樂節與展演平台的角度觀察指出，曼谷是一座資源高度集中的城市。他特別提到 Lido Connect 這座由舊影廳改造而成的空間，結合一個大舞台、兩個小舞台與多功能放映空間，非常適合策劃中小型音樂節，讓觀眾自由流動。
相較之下，清邁帶來的是另一種衝擊。當地幾乎沒有傳統定義下的 Live House，多半是結合餐酒館或咖啡廳的演出空間，卻也因此形成「游擊戰式」的音樂生態。光是 12 月期間，各式小型音樂祭就在城市不同角落發生，儘管規模不大、票價不高。
蕭達謙分析，曼谷具備實驗商業模式的條件，無論售票、品牌合作或跨界策展，都有更多可能；清邁則較難回收成本，但文化交流效率極高，社群效應強烈，音樂更自然地融入日常生活，也重新定義了台灣人對「音樂節」與「Live House」的想像。
蕭達謙坦言，確實有計畫將浪人祭推向海外，此次泰國行也看到潛在商機，但絕不能複製在台灣成功的模式。蕭達謙：『(原音)你要去改變你的商業思維，不是把我們的那一套搬來這裡，你沒辦法在這個地方直接的創造跟你在台灣一模對，就是看它的條件是什麼，去決定你是什麼。』
面對「泰國並非華語市場」的現實，蕭達謙並不悲觀，反而認為真正有機會走向東南亞的，是音樂性足以跨越語言的團隊。此次隨行在泰國演出的機車少女與 Andr，正是他眼中能跨語境溝通的代表，「只要音樂性夠強，其實可以克服很多語言問題，在非華語國家也能有很好的演出。」
台灣不是沒實力 是沒有「敢賭」的產業結構
在這趟泰國行中，浮現祭主辦人老諾的角色，已不只是音樂節策展人，而是實際在泰國設立分公司、進入當地產業系統的行動者。
他直言，台灣流行音樂在東南亞現在「仍停留在20年前」，不是因為台灣現在的音樂不好，而是產業方向曾經中斷。1990至2000年代，台灣唱片公司曾全力投入東南亞市場，但隨著產業全面轉向中國，資源撤出，影響力逐漸消退。獨立音樂雖因此崛起，卻缺乏能長期燒錢、鋪市場的產業結構。
他指出，浮現祭選擇落地泰國，並非只為「帶團演出」，而是能直接與 GMM 等主流唱片公司建立合作，並透過 in-con 計畫，與當地 Live House 合作，透過泰方徵選，讓願意嘗試到泰國探路的台灣音樂人有機會展現自己。
老諾不客氣批評，台灣獨立音樂產業很多人太習慣「被選上、被補助」，卻很少真正把錢、時間與風險押在自己身上。
老諾：『(原音)像GMM跟我聊過啊，他們有一個叫YG MM，他們就是跟韓國(合作)Y他們就是好像推一個偶像出來就是跟韓國對接。對接，但是你今天，好，那今天大家比投資好了，你有辦法⋯目前都還是在交流啦，因為到最後一刻假設因為你這種東西國際間的合作啊，我要投啊，你要投啊，你要投多少？我不懂為什麼大家投資自己都不敢。
嗯，我已經一直跟他們，我們自己投我們品牌，因為我們沒有簽他們經紀，你們再怎麼來發展，跟我可能都沒有關係耶。那我都敢投這件事情了，那為什麼啊，你們不管你們投成功或投失敗，你們至少還是投在自己樂團身上啊。那為什麼我們的樂壇都很獨立廠牌都很怕。你沒有勇於這一步，你就算失敗了，你還是你還是有留下東西啦。』
老諾強調，台灣有好的獨立音樂人，缺的是產業野心，台灣流行音樂要走出去，必須先打破舒適圈！
無長線投資與團體戰略 台灣音樂走不出非華語市場
身為此次泰國行商務團團長的瀚草文創董事長湯昇榮，從影視與娛樂產業角度點出更殘酷的現實：國際市場從來不是單點突破，而是長期戰略的累積。
他指出，此次泰國行以 Indie 獨立音樂為主軸，確實是最容易切入市場的入口，但市場規模小、變現能力弱，若沒有長線投入與耐心，很難撐出實質影響力。「你不能期待靠音樂祭或幾場演出，就讓台灣流行音樂在當地打開市場。」
他以韓國為例，指出無論音樂、影視或頒獎典禮，韓國都選擇「不斷輸出」，用資源換話題、用話題養市場。相較之下，台灣往往停留在「有補助就做、沒補助就不動」，缺乏3年、5年以上的整體布局。
影視帶路 音樂更能展現穿透力
湯昇榮認為，台灣娛樂產業當前最大的危機，在於「本地舞台已經不穩」。娛樂產業牽涉政府、民間、電視台、平台、唱片公司與經紀公司，「這不只是音樂的問題，而是整個娛樂版圖企圖心的問題。」
他回顧過去台灣成功進軍東南亞的經驗，如 F4、Energy、5566，幾乎都是透過偶像劇打進市場。他直言，影視內容仍然是打開非華語流行音樂市場最有效的敲門磚，因此才會在泰國喊出「TT content」——台灣與泰國聯手的口號。
「一定要有影視作品，不論是電影或能在全球播出的連續劇，先進入當地的大眾故事裡，音樂才更有機會被聽見。」
不過談到合作現實，他也直言：「台灣需要泰國，但泰國為什麼需要台灣？」在泰國主流娛樂公司早已與中國平台合作的情況下，台灣若沒有足夠誘因，很難成為對方的優先選項，這也是他強調影視音整合、必須打「團體戰」的原因。
他進一步指出，若能以節目、選秀或合製影視為平台，打造「一帶一」的合作模式，仍有機會吸引東南亞藝人共同發展；同時也呼籲重新思考金曲獎、金音獎的角色，讓金音獎成為亞洲平台，而非一年一次的儀式
湯昇榮強調，「得獎不是給十萬，而是給他500萬，讓他真的去外面打市場。台灣自己一定要有野心和想像力。」
湯昇榮：『(原音)其實我們也面臨到一個很大的問題，其實中國大陸那邊，他們已經確實有找到一些泰國藝人，進入到中國大陸市場，他們一些選秀節目，有些人去，可是就是說，台灣對他們來講，他們為什麼要來？他們覺得華人市場，尤其大中國，他們當然會選擇去，他來台灣的理由是什麼？這個才是最大的困擾。
可是如果我們的業者如果夠團結的話，我們確實還有機會，透過節目的形式或者是商演的形式去勾一些人進來，一帶一的方法。最主要對我來講，我還是覺得台灣的音樂，跟藝人有一個獨特性可以進去其他地方，那這個東西是不是有很有力的唱片公司或者是藝人本身自己有想像力，希望把這個市場拓展開來，你看韓國，他們完全每一個人都知道說韓國競爭激烈，他們就得去全球的市場，他們完全有這個想像，也帶動，韓國政府也確實知道說我要用娛樂來改變他們韓國在世界的地位，那台灣就沒有辦法，即便文化部每年做這麼多的努力，那文策院也開始要投資，可是我覺得這個單打獨鬥是沒辦法，你就是要人家應接不暇的，往一直往下推才行。』
面對全球娛樂產業全面競逐的時代，音樂相較影視，確實更容易跨越語言與國界，卻也更仰賴產業結構與長線投資支撐。當文策院大舉投資影視之際，音樂長期被排除在整體戰略之外，影、視、音如何並肩作戰，已是文化部與文策院無法再迴避的核心課題。
特別是在政府不斷提醒中國文化統戰風險的此刻，台灣影視音產業更需要凝聚集體共識，設定長期策略，大膽投入，真正佈局國際市場。
重啟「流行音樂拓展東南亞市場計畫」的關鍵，從來不只是一趟海外考察，而是更關鍵的問題—台灣，是否真的準備好，走向一個必須改變自己的國際戰場？
