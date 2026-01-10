台流4大男神同框！邱鋒澤被問「五堅情合體」全說了
〔記者傅茗渝／台北報導〕由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》(以下簡稱《WE ARE》)，今(10)日於台北流行音樂中心盛大開錄。今年節目規模全面升級，集結10大主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，橫跨音樂、綜藝與跨界演出，將於2月16日除夕晚間8點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。
其中《島嶼四季交響》主題單元直接祭出「男神集合」卡司，找來畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿四位顏值、唱功、人氣兼具的一線男神同台演出，陪觀眾圍爐迎新年。四人不僅各自帶來深情獨唱，更有除夕夜限定的夢幻合體共演，帥氣同框畫面讓粉絲直呼「太犯規」，也展現與過往截然不同的舞台魅力，堪稱今年除夕夜最養眼的男神級演出。
四位男神登場後立刻掀起人氣大PK，台下年輕觀眾尖叫聲不斷，連主持人吳姍儒都忍不住大讚：「好帥！」本次演出以「四季」為主題，四人分別象徵不同季節。代表冬天的邱鋒澤自嘲非常適合冬天，還搞笑拋出「咚咚隆咚鏘」冷笑話，引發全場笑聲。畢書盡則分享新年期許，希望自己今年能更積極，卻被吳姍儒拱「那要不要秀一下肌肉？」讓他連忙澄清是指積極創作新歌；被封為「電動狂」的黃偉晉則笑說，這次登台表演已經大幅壓縮他打電動的時間。黃霆睿則表示自己「春夏秋冬的個性都有」，但因為比較容易EMO，所以選擇代表秋天，希望把這份多愁善感轉化進音樂創作中。
四人難得同台，也特別為《島嶼四季交響》與藝術家及交響樂團合作，重新編曲歌曲，打造與以往完全不同的舞台呈現，讓四位男神直呼機會難得、能彼此合作感到相當榮幸。談及除夕夜計畫，四人異口同聲表示一定會陪伴家人過年。
被問到紅包話題，身兼老闆身分的邱鋒澤笑說，自己其實也搞不太清楚賺多少錢，但紅包一定會「漲價」，理由是「通貨膨脹」。他也透露，目前正積極籌備新歌與演唱會，請粉絲拭目以待。至於粉絲關心的五堅情是否會再度合體，邱鋒澤則表示私下都有聯繫，但現階段會以各自發展為主。
而去年《WE ARE》曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，掀起滿滿感動與熱血，今年「全民運動」主題則全面升級，邀請全方位流量霸主 Marz23 擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15亞洲盃錦標賽、貝比魯斯U16世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。舞台上不只氣勢滿滿，更驚喜加碼「聲」援，體育主播徐展元驚喜獻聲，熟悉又激昂的嗓音一出，瞬間點燃全場情緒。運動、音樂與榮耀交織，一起用最熱血、最驕傲的方式，大聲向世界宣告「台灣 No.1！」
身為爸爸的Marz23接到邀約要和那麼多青年小將一起合作時，覺得非常開心也表示自己的音樂非常適合這段演出，因為先前棒球選手「古林睿煬」也曾經選用他的歌曲當作登板出場曲。談到過年規劃，則說會和家人一起吃飯度過，但最近媽媽通告不斷，根本就是個大明星。
