台海上空驚見「神祕美國軍機」！國防部證實了

中國共軍昨（29日）宣布對台灣進行環台軍演，共軍東部戰區宣布在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習，30日早上8點至下午6點，在台灣周邊5個公告海域和空域範圍進行實彈射擊，並且揚言將會是史上最大的對台軍演，引發全世界關注。台海危機敏感之際，臉書粉絲團Taiwan ADIZ隨即發文指出，有「神秘美國軍機」在台灣周圍宣告國際空域航行權，引發討論，對此，國防部隨後也證實確實有他國機艦活動，在台灣周圍海域活動，但沒有透露是哪一個國家和目的。

Taiwan ADIZ發文指出神秘美國軍機抵達台灣周邊，國防部回應了。（圖／翻攝自微博）





長期關注空域動態的臉書粉絲團Taiwan ADIZ發文指出，「神秘美國軍機抵達台灣周邊，宣告國際空域航行權」且強調該軍機沒有開信號，貼文曝光後引發網友熱議，對此，國防部29日下午召開記者會，有媒體詢問關於粉專分享「美國軍機」抵達台海上空一事，國防部是否有掌握相關情事，國防部情次室次長謝日升中將回應「當然有其他國家軍機在台海周邊活動」，在台灣周圍海域國際航道上確實有其他飛機活動，但具體是哪一個國家、來做什麼，謝日升表示「這個部分，無法多做說明，請見諒」。

國防部證實有軍機出現在台海，但沒說明國家及目的。（圖／民視新聞）

謝日升指出截至29日下午3點為止，偵查到中國主、輔戰機及無人機共89架次，其中67架次進入應變區域；另外，14艘陸艦、14艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。中國於今（30日）上午８點到下午６點，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演。謝日升指出共軍將對台實施針對性軍演，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權及要港要域封控、外線立體懾阻等課目。





