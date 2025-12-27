由於經常在媒體露面，我時不時會被大陸觀眾問到「台海會不會打仗」這個尖銳問題。提問者中有的純屬好奇，畢竟台海局勢是街談巷議的熱點話題。我對這個問題的回答是打不打仗主要取決於民進黨政府和外部干涉勢力冒進到什麼程度，但戰爭的最終按鈕掌握在北京手裡。

20年前通過的《反分裂國家法》首次明確了大陸動武的觸發條件，即「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。」這三條就是俗稱的紅線。

2021年11月，習近平在和美國總統拜登視頻會晤時明確表示，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」3年後，在最後一次習拜會上，習近平又給美國畫了四條紅線，其中台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。前不久，針對賴清德宣稱要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可觸碰之紅線，大陸國台辦重申，「如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手迎頭痛擊。」

顯然，無論是賴清德鼓吹新「兩國論」，落實「和平四大支柱行動方案」，還是美國大規模對台售武，抑或日本以「存亡危機事態」為由高調介入台海，都在給台海衝突添加燃料，都在挑戰大陸紅線。但問題在於到底怎麼定義紅線？發生什麼情況算突破紅線？所謂「斷然措施」指的又是什麼？大陸在這些關鍵問題上都給自己保留了充分的解釋權。

換言之，如果北京迫不及待，一心求戰，那麼紅不紅線其實並不重要，因為大陸可以自由裁量對手是否越線，從而師出有名。如果中共仍以和平統一為念，將解決台灣問題置於民族復興大局中通盤考量，那麼必然要留給自己更多的決策空間與迴旋餘地。從2022年的中共二十大報告，到2025年的紀念台灣光復80周年大會，最高層的戰略布局和政策宣示在在顯示北京並沒有收緊紅線、一戰定乾坤的衝動。

根據上述分析，被炒得沸沸揚揚的「2027攻台時間表」就是一個偽命題。如果大陸認為對手已經越線，且時機已經成熟，何必夜長夢多，等到2027？如果北京相信一切盡在掌握，又何必作繭自縛，將主動權拱手相讓？一則兩岸中國人有耐心以和平方式解決台灣問題，二則「台獨之路走到盡頭就是統一」，如果非要說大陸有什麼統一時間表，首先要看民進黨政府敢不敢孤注一擲。

兩岸劍拔弩張，台海兵凶戰危，卻幾十年都打不起仗來，背後原因值得深思。解決台灣問題急不得，但大陸也拖不起。兩岸中國人要珍惜和平的陽光，探索中華民族永續發展之道。尤其是賴政府不要輕易拒絕北京平等協商的倡議。鄭麗文帶頭讓「中國人」認同在台灣社會回溫，越來越多的台灣人看破了民進黨操弄兩岸對立的手腳。中國人不打中國人，兩岸同胞是一家人，一家人不說兩家話。台海不打仗的密碼就藏在「中國人」三個字裡。