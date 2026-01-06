台海和平攸關歐洲安全！總統盼團結捍衛民主

▲賴清德強調，台灣願成為歐洲最值得信賴的夥伴，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻。圖左為歐洲議會友台小組凱勒（Michael Gahler）。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（6）日上午接見「歐洲議會議員團」時表示，面對威權主義的複合式挑戰，民主國家唯有團結合作，才能捍衛自由民主價值，及守護以規則為基礎的國際秩序。他強調，台灣願成為歐洲最值得信賴的夥伴，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，期盼台歐攜手共創區域及全球的穩定與繁榮，持續創造互惠共榮的璀璨未來。

賴清德致詞時首先代表台灣政府與人民誠摯歡迎訪團到台灣訪問，他表示，訪賓們不遠千里之遙來訪，除了展現對台灣的高度重視和深厚情誼，也彰顯歐洲議會長期對民主、自由、人權、法治等普世價值的堅定支持，要致上最誠摯的敬意與謝意。

廣告 廣告

賴清德指出，歐洲議會友台小組凱勒（Michael Gahler）主席已經是第5次來台，感謝凱勒主席身為台灣的老朋友，這次帶來更多新朋友，在場許多議員都是首次訪台，期待大家把台灣自由、多元、民主與熱情的日常帶回歐洲，讓台歐共享的價值成為彼此深化友誼最堅實的語言。

賴清德說，近年來台歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，像「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club, FC）去年首次在台灣舉辦年會，就海底電纜安全韌性、區域安全及台歐合作前景等進行深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對台灣的高度關注與支持。

賴清德提到，去年11月，副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，在歐洲議會發表演說，除展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

賴清德感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定、堅定支持台灣國際參與，以行動向國際社會傳達了「徳不孤，必有鄰」的明確訊息。他指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式的挑戰，台灣有非常深刻的體認。除了再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

賴清德強調，台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，而台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。

賴清德表示，台灣已經準備好與歐洲議會及議員們攜手，將雙方的交流轉化為打造「民主供應鏈」的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。他說，台灣會持續展現穩健與自信，證明自身是國際社會不可或缺的良善力量，期盼在訪賓的支持下，台灣與歐洲持續創造互惠共榮的璀璨未來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

誰卡TPASS撥款？她揭真相「讓大家看清楚」：藍白作賊喊抓賊

中共環台軍演！歐洲議會議員團譴責：非常挑釁、不能接受

綠營與魏家、張峻合作？民進黨團：能推倒傅家王朝相信人民都支持