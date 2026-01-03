台海天侯好轉、共機「開工」 4架次擾台 中國1公務船伴6共艦

國防部2026.1.03公布中共解放軍在台海動態，從2026.1.2上午6時起至1.3上午6時止，偵獲共機4架次(逾越中線進入中部空域1架)、共艦6艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。國防部



隨著台灣海峽天氣好轉，「休息」了一天的中共解放軍戰機終於「開工」。根據國防部今天（1/03）上午公布中共解放軍在台海動態顯示，從昨天（1/02）上午6時起至1.3上午6時止，偵獲共機4架次(逾越中線進入中部空域1架)，至於共艦則有6艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。

另外，國防部也在距離台中西北57海浬處、高度48000英呎，發現一枚中國空飄氣球，穿過北部陸地上空後消失，國軍也全程監控。

國防部公布2026.1.02於台中西北57海浬處偵獲1枚中國空飄氣球進入台海空域。國防部

對於共機、共艦與中國空飄氣球等動態，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

