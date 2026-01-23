台海安全即全球利益！北約將領低調訪台 「歐洲神祕軍火商」隨團引熱議

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

台海安全即全球利益，北約將領低調訪台拜會總統賴清德。（圖／新台派上線）

賴清德總統日前接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪團，這場表面上的外交禮貌性拜會，背後卻隱藏著極不尋常的軍事與科技訊息。三立政論節目《新台派上線》披露，訪團成員中除了罕見出現北約（NATO）前高階將領，更有兩位來自德國、活躍於俄烏戰場的「神祕軍火商」低調隨行。軍事專家分析，顯示歐洲頂尖無人載具技術正看準台海需求，兩德廠商的現身，預示著台灣防衛體系可能迎來「歐美整合」的戰力升級。

《新台派上線》獨家披露，訪團成員中除了北約（NATO）前高階將領，更有兩位來自德國的神祕軍火商低調隨行。（圖／新台派上線）

名單外的神祕來客！俄烏實戰無人機執行長現身

時事評論員溫朗東在節目中指出，此次訪團成員身分極具含金量，包括前北約最高盟軍司令艾弗拉德（Sir James Everard）以及前轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）。然而更引人關注的是，在官方新聞稿中未被提及、卻在現場照片中被精準定位的兩位神祕人物。

這兩位被中國情報單位高度關注的成員，分別是德國無人機大廠 Quantum Systems 的執行長 Sven Kruck，以及 ARX Robotics 的政府關係主管 Britta Jacob。溫朗東分析，這兩家公司並非普通廠商，其研發的無人載具目前正於烏克蘭第一線服役。其中，Quantum Systems 生產的偵察機已在烏軍中布署超過 1500 台，其技術實力早已在砲火中獲得驗證。

Quantum Systems 研發的無人機具備垂直起降能力。陳國銘指出，美國總統川普就職典禮，他頭上就有台在巡場。（圖／新台派上線）

從空中到地面！「台灣之盾」技術交流大躍進

針對這兩家歐系軍火商的技術特性，《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘指出，這對台灣提升不對稱作戰能力極具優勢。Quantum Systems 研發的無人機（如 Vector 系列）具備垂直起降能力，無需發射軌道或跑道，能適應極端環境。陳國銘形容其構型如「潛行者」，發動機極其安靜，適合特戰部隊潛入偵控。更重要的是，該技術已證明能在撒哈拉沙漠至西伯利亞零下 20 度的環境下穩定運作。

另外，ARX Robotics 標榜的是「機器人化」的地面無人載具。這類載具不僅能像「軍馬」般搬運彈藥，更能加裝機槍執行站哨任務。陳國銘強調，對於人手稀缺的烏克蘭邊境或像台灣長達數百公里的西濱海岸線，這類能自動巡邏、克服地形變動的無人坦克，正是台灣海巡與陸軍應對雷達死角的最佳解答。

陳國銘表示，台灣海岸線長，用ARX Robotics當哨兵，可大幅提升海巡戰力。（圖／新台派上線）

軍事專家：外力協助突破國造瓶頸是好事

陳國銘表示，台灣在推動軍工國產化（如 30 機砲砲彈）的過程中，常會遇到材料質量或加工細節的瓶頸。此時，若能透過與歐美頂尖廠商進行技術轉移或授權生產，是提升台灣防衛實力的關鍵捷徑。

他認為，不管是美國廠商還是歐洲廠商來台「搶標」，對台灣而言都是好事，「選擇多，我們就能挑最好的。」目前台海防禦已不再是單打獨鬥，而是整合了美國的衛星太空戰、AI 辨識系統，以及歐洲成熟的空中與地面無人載具。

陳國銘認為，不管是美國廠商還是歐洲廠商來台「搶標」，對台灣而言都是好事，「選擇多，我們就能挑最好的。」（圖／新台派上線）

台海安全成為歐洲利益的延伸

溫朗東指出，北約高層與尖端軍火商聯袂訪台，傳遞了一個明確信號：「台灣的利益就是全球利益，也就是歐洲利益。」當美國、歐洲與北約全都體認到台海穩定的重要性時，這些在俄烏戰場上經過洗禮的黑科技，正加速與台灣接軌，共同打造堅實的「台灣之盾」。

