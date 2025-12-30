台海局勢從「和平統一」到「極限施壓」 藍白故意裝瘋賣傻傻？

記者李鴻典／台北報導

共軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊。政治評論員吳靜怡說，台海局勢從「和平統一」到「極限施壓」，藍白到底沒掌握情資還是故意裝瘋賣傻傻？

吳靜怡說，台海局勢從「和平統一」到「極限施壓」，藍白到底沒掌握情資還是故意裝瘋賣傻傻？圖為民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳靜怡分析，北京對台策略已經發生了根本性的轉變，從過去的「防獨」轉向「促統」，並為此準備了多樣化的軍事選項，台灣現在急需備戰，但藍白立委們居然繼續擋國防預算？難道台灣的孩子，不是他們的孩子嗎？

吳靜怡提到，從國民黨主席鄭麗文討習大大見面會到台北市長蔣萬安跑去上海貼冷屁股，一系列騷操作卻換來軍演，這代表談判換和平的空間已經沒有了，從政治輿論的觀察，台灣政客和部分媒體產業鏈敘事口吻已經轉向強調「一中原則」及「九二共識」，不斷在弱化台灣抵抗的意志。

中國更多軍事脅迫、經濟封鎖和認知作戰等手段，中共除了對台灣關鍵港口的「封控」，解放軍火箭軍還頻繁展示對台灣東部海域的火力覆蓋能力，意在展示其「區域拒止」能力，阻止美、日外部勢力的援助，吳靜怡說，講到這裡，「花蓮王傅崐萁若繼續阻擋國防預算，那就是要讓東部鄉親們毫無抵抗能力嗎？萊爾傅怎麼能拋棄花東的安全！」

吳靜怡認為，2027年不再是一個模糊的時間點，而是具備實戰能力的「驗收期」，表明中國解決台灣問題的決心已大於對短期經濟代價的顧慮，所以現在台灣必須在未來五年內大幅提升國防工業產能並加快新型作戰概念的實戰化，以抵消中國日益增長的強制力。

認知域作戰應視為與海陸空同等重要的第六戰場；吳靜怡進一步表示，輿論戰不再是獨立行動，而是與實體軍事行動高度綁定，從這次軍演可以看到透過社群媒體誇大解放軍新式武器的威力，像是昨天晚上的空拍機畫面，同時貶低台灣國防自主的有效性，意圖在開戰前就讓台灣社會陷入「打不贏」的失敗主義。

從「資訊戰」轉向「演算法認知戰」，利用生成式AI和大語言模型來克服過去文化隔閡的弱點，製造的假訊息將更具在地感」，更難被辨識為外部攻擊，利用大數據建立目標受眾的輪廓，針對台灣不同族群投放客製化的恐懼或失敗主義訊息，實現「千人千面」的精準打擊。

吳靜怡也說，「認知域」是唯一可以「在不流血的情況下擊敗對手」的領域，達到這與孫子兵法不戰而屈人之兵的現代化輿論戰，中共手段變成了利用演算法來操縱人類的大腦思考。面對認知作戰，我們每個人都是第一線！軍演也發生在網路上！

