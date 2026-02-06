台海局勢擴大軍購 顧立雄：預算通過可以全數到貨

政治中心／綜合報導

應對台海嚴峻情勢，國軍擴大對美軍購，國防部長顧立雄證實，若今年預算可以通過，M1A2T可全數到貨，海馬士、魚叉飛彈、各式無人機也將陸續交運，但要強化戰力不只總預算，國防特別條例也是必須，傳出藍營新會期將自提版本，綠營立委喊話就算要自提，也請讓院版付委，進行實質討論。

國軍強化戰力，對美採購地表最強戰車「M1A2T」，以及海馬士多管火箭系統等裝備，去年已陸續交裝，國防部長顧立雄帶來好消息。

國防部長顧立雄透露，若總預算能順利通過，M1A2T等對美軍購可順利交運。（圖／民視新聞）





聲源：國防部長顧立雄：「今年的年度總預算，如果能夠順利通過，M1A2T今年可以全數解繳，海馬士多管火箭飛彈系統，魚叉飛彈海岸防衛系統，Altius-600無人機等等，也都會在今年分批來交運。」

不只總預算要過，八年1.25兆國防特別條例也是重中之重，包括維克與蘇利文等美國國會議員，先後點名在野擋阻撓審查，但藍營似乎鐵了心要擋，國民黨副主席蕭旭岑上廣播，更批他們只是遠房親戚，無法代表川普。





美國會議員質疑在野擋軍購，國民黨副主席蕭旭岑批是遠方親戚，無法代表川普。（圖／網路）





國民黨副主席蕭旭岑：「他們找的不是家長，他們找的是遠房親戚家長是川普，可能有一點油水的這些親戚，來那邊恐嚇叫囂不能代表家長。」

立委（民）王定宇：「說美國這些國會議員叫做遠房親戚，川普總統也沒有同意，蕭旭岑是沒有國際常識還是勇於說謊，川普總統已經公佈第一階段，六項對台軍售，行政部門國務院多次重申，支持台灣1.25兆的國防預算，美國民主共和兩黨都表達，這1.25兆攸關台灣安全。」

民眾黨不只擋國防特別條例，還自提上限4000億版本，傳出國民黨也將跟進，預計新會期會提出自己的版本，但國民黨才剛到中國與北京會談，提軍購版本有多少真心，也引發綠營質疑。

民進黨團書記長陳培瑜：「如果國民黨在去中國論壇結束回來之後，才說要加強提出自己的版本，我只能說我既不期待，而且我很怕受傷害，不管你們的版本長什麼樣子，請你們高抬貴手，讓行政院的版本，付委審查實質討論。」

攸關國家安全，綠營喊話讓院版特別條例付委，才能實質討論。

