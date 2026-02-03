國際核子風險上升、氣候變遷、AI人工智慧在戰爭中更廣泛被廣泛使用、以及台海情勢升溫等，讓末日時鐘又被調快！國防部在「新聞觀測站節目」受訪時表示，國人應提升媒體識讀能力，不要落入敵人認知作戰陷阱中，並懇請國人支持國防、也支持國軍，看到阿兵哥時向他們揮手比讚，國軍就會相當感動。

國際情勢多變，2026年初《原子科學家公報》又將象徵人類與全球災難距離的末日時鐘，調快4秒鐘，創下時鐘自1947設立以來，最靠近午夜的一年意在呈現人類與全球災難的距離。原因包含核武大國美、中、俄的侵略行為、美國總統川普重返白宮造成西半球緊張、AI人工智慧被用在軍事系統和在全球散布不實資訊等失控的走向、以及中國對台灣的威脅。

面對台海情勢升溫，國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司司長黃文啓中將，受邀上民視「新聞觀測站」節目時，分享民眾該建立的認知。黃文啓表示，資訊爆炸、認知操作猖狂時代，面對各項訊息，在轉發廣傳之前，應先確認是否為正確訊息，能大大減少敵人輿論戰與認知戰的效力。黃文啓強調，作為建軍規畫人員，很多機敏資訊在第一時間並不能說，等到能公布時，往往已經是有成果的時候，期盼國人在判斷真相的基礎上，給國防部更多的時間與機會釐清事實，對建軍規畫幫助非常大。

孫立方表示，自2022年開始，軍中環境變化甚鉅，外有敵情威脅加劇，內則面臨部隊轉型，組織文化調整。孫立方強調，軍中管理方式與過去相去甚遠，百分之百都有進步，在快速轉變的過程中，國人的支持非常重要。孫立方說：「在路上看到阿兵哥，請你跟我們揮揮手、跟我們比個大拇指，我想就這樣一個動作，我們阿兵哥其實大家會很感動。」

「1.25兆國防特別條例」第十度被卡關，孫立方也懇請國人挺國軍也挺國防，與立委、民代表達意見時，能替國防部表達希望，國防預算與特別預算都能盡速交付國防外交委員會專業審查，大家坐下來討論，有需要修正的地方國防部會配合，如此一來才能夠一起努守護家園。

國防部發言人孫立方(中)與戰規司司長黃文啓(右)上「新聞觀測站」節目說明1.25兆國防特別條例重要性。左為主持人劉方慈。(圖/民視)

台海情勢升溫末日時鐘逼近! 前線待命中 國防部:給阿兵哥比一個讚 國軍就會超感動

黃文啓中將認為國人提升媒體識讀能力不轉傳假訊息對國防部建軍規畫有大助益。(圖/民視)

