台海情勢緊張！周末共機密集台海活動 近50架次逾越中線

近日日本挺台引爆中國怒火，讓台海情勢再度緊張，國防部公布周末兩天中共解放軍在台海周邊的海、空動態，兩天就有高達共機53架次、共艦19艘在台海周邊活動，國軍嚴密監控應處。

國防部29日公布，自28日上午6點至29日上午6點止，在台海周邊海、空偵獲共機26架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域23架次，另外還有共艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部公布28日至29日共機在台海活動。圖／國防部

而從29日上午6點到今（30）天上午6點止，再偵獲共機27架次，逾越中線進入北部、西南及東南空域25架次，還有共艦11艘、公務船3艘，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

29日共機27架次在台海周邊活動。圖／國防部

責任編輯／張碧珊

