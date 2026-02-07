台海情勢跟以往不同？陸東部沿海導彈全時豎立 張延廷爆玄機

大陸央視近日播出東部沿海一線視頻中，可以看到發射架上導彈長時間保持豎立待發狀態。前空軍副司令張延廷認為，解放軍平戰一體，平時就豎起來，隨時都可以發射。

張延廷6日在中天《頭條開講》節目中表示，央視特別秀這個東部戰區，當然是跟台海這一方面有聯動的關係，要不然南部戰區或者是中部戰區或北部戰區，可以用地區來做展示，為什麼要挑東部戰區？換句話說，東部戰區在這方面的情勢，會保持一個高張度，表示情況跟以前有點不一樣。

張延廷接著表示，大陸以前需要平戰轉換，由平時轉為戰時，但現在不用了，平戰一體，戰時就是平時，戰時也就是平時，不用轉換了，因為平戰一體怎麼轉換。平戰一體，發射架上導彈平時就豎起來，隨時都可以發射，所以就是備戰。

張延廷指出，發射架上導彈平常都是斜在那個地方，豎起來幹嘛？因為豎起來時，要考量到一些零件上面的性能，這些固體燃料是會沉澱的，雖然是固體，經過積年累月，也會向下沉積。因此，擺發射架上導彈時，慢慢下面的比重會重，所以飛彈發射起來的時候會打螺旋；你比重重的地方在這個底部，它的推力比較大，上面的則是比較輕，推力比較小，就會斜出去，如果那個控制翼沒有去做最好的補償時，飛彈會偏。

