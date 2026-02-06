台海戰時美軍樞紐恐易主？英國移交戰略島嶼給模里西斯 川普保留軍事介入權



英國政府推動將印度洋戰略要地「狄耶戈加西亞島」主權移交給模里西斯，引發美方高度關注。美國總統川普近日語氣轉趨溫和，表示理解英國首相施凱爾達成的協議，但同時強調，如果美軍在當地的租約或行動受到威脅，美國保留以軍事手段確保並強化基地存在的權利。

狄耶戈加西亞長年是美軍投射中東、印太軍力的關鍵樞紐，除了支援對伊朗和葉門青年運動的行動，也被視為台海戰爭爆發時的重要指揮中心。而且，美英政界人士憂心，模里西斯與中國關係密切，恐為國安帶來潛在風險，讓這項移交協議持續掀起爭議。

華爾街日報報導，英國政府已推動協議，將位於印度洋的島嶼「查哥斯群島」（Chagos Islands）的主權移交給模里西斯。美國總統川普（Donald Trump）稍早淡化了他先前對英國這項移交主權協議的批評。查哥斯群島的主島、狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）上目前設有1座美軍基地。

不過川普強調，如果美軍基地面臨威脅，美國有權確保並加強當地的軍事存在。川普5日在社群平台Truth Social發文表示：「我理解，許多人認為施凱爾（Keir Starmer）首相達成的這項協議，是他所能談到的最好結果。如果未來某個時候租約破裂，或有人威脅、危及我們在基地的行動及部隊，我保留以軍事手段確保並強化美國在狄耶戈加西亞存在的權利。」

狄耶戈加西亞可為台海戰爭美軍樞紐

大約3週前，川普才曾猛烈抨擊英國首相施凱爾，同意將狄耶戈加西亞主權交給模里西斯。狄耶戈加西亞是美國向中東、印度洋還有太平洋投射軍力的重要前哨基地。這座基地由美國於1970年代興建，是軍艦、核子潛艦和空中加油機的中轉樞紐，也設有太空軍追蹤站，讓美國得以與地球另1側的衛星通訊。

最近幾個星期，美軍在狄耶戈加西亞的活動頻繁。如果川普決定對伊朗採取軍事打擊，這座基地可能被用於相關行動。去年，川普政府曾將B-2轟炸機部署至此，以對伊朗施壓，並轟炸伊朗支持的葉門叛軍青年運動。有官員指出，一旦美國因為台灣問題而與中國發生衝突，狄耶戈加西亞也可能成為指揮及控制樞紐。

川普5日在Truth Social貼文中寫說：「必須讓大家知道，我永遠不會允許我們在如此重要的基地的存在，被虛假的指控和環保胡扯削弱或威脅。」川普1月曾形容英國移交狄耶戈加西亞的協議是「極度愚蠢的行為」，並以此作為美國必須掌控格陵蘭的理由之一。





模里西斯與中國關係密切

英國之所以做出這項決定，是因為多年來承受國際壓力，要求它放棄對查哥斯群島的主權。外界認為，這項主權主張是殖民時代遺留下來的問題。2019年，聯合國國際法院發布1項不具約束力的裁決，認定查哥斯群島是被「非法」從模里西斯分離的。2024年，英國與模里西斯達成初步協議，正式移交群島主權。

根據協議內容，英國仍保有狄耶戈加西亞最初99年的租約，並可選擇延長。施凱爾表示，這項協議將有助於確保基地的長期使用。他去年曾在國會表示：「如果缺乏法律確定性，基地在實務上將無法正常運作，這對我們的國家安全不利，也是在送禮給我們的對手。」

美英兩國政界人士都對這項協議提出批評，並擔憂模里西斯與中國關係密切，可能威脅國家安全。

美國路易斯安那州共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）去年在參院發言時表示：「我們與中國的麻煩非常嚴重，深入骨髓。因為對殖民主義感到內疚，就向聯合國低頭，把我們自己建造的軍事基地交給模里西斯，最後可能落入中國共產黨手中，這簡直愚蠢透頂。」

