台海攻防！海鯤號首度潛航告捷 無懼中共解放軍騷擾挺進百米海測

海鯤艦測試期間遭遇中共解放軍多架次戰機與軍艦擾台騷擾。資料照（台船提供）

台灣國防自主里程碑「海鯤軍艦」昨（29日）正式啟動海上測試中最關鍵的「淺水潛航測試」，並在今（30日）乘勝追擊，再度出海挑戰更深層的水下試驗。儘管測試期間遭遇中共解放軍多架次戰機與軍艦擾台騷擾，但在國軍嚴密監控與戒備下，海鯤艦首航測試傳出捷報，順利完成既定目標並平安返港。

海鯤艦昨首度執行潛航測試，吸引全台軍事愛好者與國人高度關注。台船公司證實，昨日已依據海測程序書圓滿完成首次下潛及相關計畫項目，包含聲納、動力系統與水中計程儀等關鍵裝備。由於首日測試反應良好，今上午近10時，海鯤艦在重重戒備下再度緩緩駛出港區，進行連續第2天的海測。

軍事專家紀東昀分析指出，昨日順利通過50公尺淺水域測試後，今日進度可望朝著100公尺深度目標邁進，重點將放在艦體的匿蹤性與水下結構靜音表現。若後續海上測試（SAT）進展順利，對於今年6月交艦的目標感到樂觀。

然而，海鯤艦的海測過程並不平靜。國防部監測顯示，昨日下午3時29分起，解放軍再度以「聯合戰備警巡」為名，出動包含殲-10、殲-16、空警-500及無人機等各型主、輔戰機共計19架次，其中14架次逾越海峽中線及其延伸線。特別引起關注的是，一架編號疑似為Y9B的空警-500預警機，於昨傍晚現蹤澎湖往金門上空，甚至有報導指出福建沿岸武裝直升機亦有異動。針對解放軍是否企圖偵蒐海鯤艦參數，亦或是透過假飛行數據進行認知作戰，國軍強調已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並派任機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

今日清晨的高雄港邊，不到8時便聚集了大批軍事迷守候。有退伍軍人專程從台南趕往現場，見證國艦國造的歷史時刻，並在海鯤艦出港時搖旗吶喊加油，場面令人動容。儘管外在環境挑戰嚴峻，海鯤艦仍按部就班執行既定計畫，展現國軍與台船推動潛艦國造的堅定決心。

