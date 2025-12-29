台海有事俄國怎麼做？外長拉夫羅夫：支持北京捍衛領土完整

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於昨（28）日對於台海情勢進行表態，直言台海局勢一旦升級，莫斯科將支持北京當局維護「國家統一」與「領土完整」，並強調西方國家正蓄意加劇台海兩岸的緊張局勢。

拉夫羅夫對於台海局勢進行表態，稱支持中國捍衛領土完整。（圖／俄羅斯外交部）

拉夫羅夫28日接受俄羅斯國家通訊社塔斯社（ТАСС）訪問時，針對台海議題做出明確表態。他表示，對於台海情勢可能升級的問題，2001年俄中兩國簽署的《俄中睦鄰友好合作條約》中，對相關情況已有應對措施；拉夫羅夫近一步透露，該條約的基本原則之一為俄中兩國互相支持捍衛國家統一與領土完整的立場。

《俄中睦鄰友好合作條約》是俄羅斯與中國在2001年簽署的外交條約，該條約闡述兩國在經濟、軍事、科技等各領域進行合作，並針對兩國過往領土爭議進行規範，確認兩國邊界維持現狀。2024年我國總統賴清德曾以中俄領土爭議抨擊中國對台威脅情形，俄方就以該條約進行反擊。

俄羅斯近年對台海情形發言內容日益對台不友善，屢屢強調台灣屬於中華人民共和國的一部分，並對於蔡英文、賴清德兩任總統的作為進行批判。



