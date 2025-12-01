「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷

日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。

身穿傳統服飾視察駐日美軍機場，日本內閣官房長官木原稔上任後，11月30號首度訪問日本最靠近台灣的沖繩。他指出日本正陷入二戰以來最嚴峻複雜的安全保障環境。

日本內閣官房長官木原稔：「我們認為，強化含西南地區在內的我國防衛體制，以及透過訓練與演習，來提升嚇阻力及應對能力，是當前刻不容緩的課題。」

中國如果真的出動解放軍攻擊台灣，不只會發射飛彈空襲，還會派出航母軍艦，實施海上封鎖。美國智庫學者就對此進行了沙盤推演。戰略國際問題研究所高級顧問Mark Cancian：「日本可能會被捲入台海全面衝突。」

美國智庫進行了26次重複分析，指出大部分的結果，台灣都能撐過封鎖，但會付出很高的代價。像是天然氣儲備量會在10天內用完，煤炭和石油則最多只能撐20週，台灣必須依靠美國支援，不過這恐會讓日本也捲入戰爭。

根據模擬結果，即便日本維持中立，只讓美軍使用軍事基地，仍會導致4662人死傷。戰略國際問題研究所高級顧問Mark Cancian：「中國會攻擊駐日美軍基地吧，再來中國藉由那個攻擊來判斷，日本會參戰，可能會先發制人攻擊自衛隊基地。」

日本首相高市早苗的台灣有事發言，讓中國祭出多種反制措施，加劇台海危機。人民日報1號再度刊文批評，日本所謂台灣地位未定論，是對歷史的無知，和現實的誤判並批評，高市早苗在台灣問題上一錯再錯，放話日本政客在台灣問題上玩火必自焚。

