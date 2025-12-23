台海核軍備升溫？五角大廈警告：中國已部署逾百枚洲際飛彈，2027年具打贏台海戰爭能力

《路透社》獨家披露1份五角大廈報告草案指出，中國已在最新建成的3處飛彈井陣地中，可能部署超過100枚東風-31型洲際彈道飛彈（ICBM）。報告指出，北京正以全球最快速度擴充核武庫，雖然目前核彈頭數仍在600枚出頭，但預計2030年前將突破1000枚，且解放軍目標是在2027年底前具備打贏台海戰爭的能力。

這份五角大廈草案強調，中國目前對任何形式的軍備控制或核裁軍談判「毫無意願」，與美國總統川普近期提出希望與中國、俄羅斯推動去核化的說法形成強烈反差。

根據《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）評估，中國正以 所有擁核國中最快的速度，擴張並現代化其核武庫。北京則一貫反駁相關報告，稱其為「抹黑中國、誤導國際社會」。

逾百枚東風-31進駐中蒙邊境，飛彈井首次揭露規模

五角大廈報告特別指出，中國可能已在靠近中蒙邊境的新飛彈井區域內，部署超過100枚固體燃料東風-31洲際飛彈。這是美方首度不僅確認飛彈井存在，也評估其「實際裝填飛彈數量」。過去，美國僅公開中國新建飛彈井的地理位置，並未揭露是否已投入實戰部署。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。圖為央視發布解放軍東南海域多兵種聯合登島演練影片。（圖／作者取自中國軍網）

五角大廈拒絕就該草案進一步評論；中國駐美大使館則回應表示，中國「始終奉行防禦性核戰略，將核力量維持在國家安全所需的最低水準，並遵守暫停核試驗的承諾」。

彈頭數量仍在600枚，但2030年恐破1000枚

該五角大廈草案指出，截至2024年，中國核彈頭數量仍處於600多枚的低段水準，顯示近年生產速度相較過去有所放緩。

然而，報告同時強調，中國核武擴張並未停止，照目前進度，2030年彈頭數量可能超過1,000枚，將大幅改變全球核力量結構。

中國官方則重申，其奉行「自衛性核戰略」與「不首先使用核武」政策。

東風31甲改(DF-31AG)機動型洲際彈道導彈9月25日全射程戰備試射實況。（作者提供）

軍控談判陷僵局，新START到期引爆憂慮

報告發布之際，距離 2010 年《新削減戰略武器條約》（New START）到期僅剩不到兩個月。該條約是目前美俄之間最後一項仍然生效的核軍控協議，限制雙方最多部署1,550枚戰略核彈頭與700套運載系統。

該條約於2021年由俄羅斯總統普丁與時任美國總統拜登延長五年，但條文並未允許再次展延。

多名軍控專家警告，一旦條約到期失效，世界恐將進入美中俄三方核軍備競賽的新時代。軍控倡議組織「軍備控制協會」執行長金波（Daryl Kimball）直言：「更多核武與缺乏外交，無法讓任何國家更安全。」

台海風險同步升高：美方評估2027年具攻台能力

這份五角大廈報告同時指出，中國軍方正全面擴張戰力，並評估 解放軍預期可在2027年前具備「對台作戰並取勝」的能力。

中國視台灣為其領土一部分，從未放棄以武力「統一」的選項。報告稱，北京正精進以「強力軍事手段」奪取台灣的多種方案，其中包括 打擊距中國本土1,500至2,000浬範圍內的目標。

報告警告，若相關攻擊達到一定規模，將可能 嚴重衝擊美國在亞太地區的軍事存在與行動能力。

反貪整肅延燒解放軍，短期影響戰備、長期重塑軍力

報告最後提及，中國國家主席習近平近年大規模推動反貪腐整肅，解放軍成為重點對象。這場清洗行動短期內可能影響核武戰備，但長期而言，可能促成 解放軍整體戰力結構的重塑與提升。

根據報告，僅過去18個月，就有至少26名中國國有軍工企業的現任或前任高層遭調查或撤換。整肅範圍也已從火箭與飛彈採購，擴大至整個國防工業體系，包括核武與造船產業。

儘管中國國防預算已連續30多年成長，但軍工企業去年營收仍下滑，顯示反貪腐行動已實質影響軍備採購與合約執行。



