台海消失？中國闖東部外海 官媒：近海執法

▲中國多個部門近日在台灣東部海域進行「海上交通專項執法和掃測行動」。（圖／翻攝自微博）

[NOWNEWS今日新聞] 中國以日菲啟動專屬經濟海域談判為藉口，到台灣東部海域展開「海上交通專項執法行動」，央視旗下自媒體「玉淵譚天」指出，中國大陸已「補齊」台灣東部海底地圖，對該海域管理不僅將「走向常態」，環台執法還將進入「近海治理模式」，「台灣島以東海域就是我們的近海」。

中國交通運輸部於本月6至10日，組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局，共同執行台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動，開展海上巡航執法。巡航期間，「海巡08」輪開展掃測工作，補齊台灣島東部海底地圖。

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央視旗下自媒體「玉淵譚天」表示，專業人士指出，近期從海警到地方海事局，從東海航海保障中心到東海救助局，多部門聯動，對台島形成了「近海治理」的模式

「近海治理模式」的意義有兩重，首先，是治理，核心是行使國家在海洋領域的主權權利與管轄權。過去執法部門也曾出現在台島以東海域，但更多以演習演練伴隨、海警點狀巡航的方式出現，少以交通運輸部海事系統的行政管轄行動單獨官宣。它以海上交通專項執法，以及航運保障與救助的方式，把台灣島東部海域納入可核查的日常管理網格，也等於對外回應、拆解那些把台島以東海域當作「管轄權地理空白」的虛假敘事。這標誌著中國對該海域的管理，從臨時走向常態，從單一要素走向全體系覆蓋，體現了當前大陸對台島周邊海域行使實質管轄權的戰略突破。

「近海治理模式」的另一重含義在於「近海」。中國的近海，包括黃海、東海、南海和臺灣島以東的部分海域等海域。這次在台島東部海域的行動，有兩個關鍵點位。一個是台灣島以東海域的劃界點位，涉及高雄港航線、台灣島東部海域交通管理。這有很大的實踐意義，海事以交通管理與航保責任區的方式，把該出海走廊明確納入我方日常管控視線。另一個是最東邊的點位。過去執法部門在台島以東海域演習演練，地理上仍處於相對靠近台灣島的位置，做的是探索性的抵近勘探。這次則去了更遠的地方。

玉淵譚天指出，台島以東海域的問題本就複雜，疊加較為未知的地理環境，治理難度尤甚。這次行動，相當於是多個問題一次解決。可以說，「近海治理模式」釋放的信號很明確：以後，我們的視野裡會越來越少出現「台灣海峽」。從今以後，台灣島以東海域就是我們的「近海」，這就是我們存在、管轄和治理的海洋。

對此說法，我陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，中共對台步步進逼，已從隱憂成為「明憂」，其消滅中華民國的意圖不會改變，台灣要沉著以對，更要堅定。

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