台海潛在軍事衝突熱點升溫 國防部：「立即備戰操演」因應共軍由演轉戰

總統賴清德日前公開示警中國將以2027年完成武統台灣為目標，國防部今天（16日）指出，中共持續軍事擴張，對台威懾力度未曾緩減，甚至外溢影響區域安全穩定，更使台海及區域衝突熱點日益升溫。若中共宣告對台海周邊實施複合式軍事行動，國軍將視威脅提升戰備等級、執行「立即備戰操演」以實裝、實彈部隊進入戰術位置，預防由演轉戰；若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作下遂行作戰任務。

國防部表示，面對中共日益增強的灰帶侵擾與挑釁，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標，確保任務達成。

立法院外交及國防委員會明天（17日）邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄專案報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」、並備質詢。專案報告中指出，共軍常態派遣海、空兵力逾越中線赴我周邊執行所謂的「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，頻次與數量逐年上升，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，加大對台威懾力度，提高台海周邊衝突風險。另外，共軍亦藉軍事演訓及派遣航艦編隊赴西太平洋長航；中共持續軍事擴張，對台威懾力度未曾緩減，甚至外溢影響區域安全穩定，更使台海及區域衝突熱點日益升溫。

面對中共常態化灰色地帶襲擾，國防部表示，運用聯合情監偵掌握周邊共軍活動，以及持續與國安會及國安局等跨部會綿密情資共享，並運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅與戰略關鍵預警徵候。

國防部指出，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級(二級或一級加強戒備)執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅。若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

國防部強調，為建立維護台海和平的實力，國軍刻正積極強化備戰整備，朝向「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等四大建軍規劃方向，也積極建置「台灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生的目的。



