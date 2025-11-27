台海無事 賴總統別多事

（圖／本報系資料照）

大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，期間提及了中美關係、烏俄局勢以及對台議題。川普隨後於真實社群發文，宣布他可能將於明年4月訪問中國，卻隻字未提台灣。

隨後高市在首相官邸受訪時說明，雙方針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛地交換意見，其中川普總統也說明昨晚的美中領袖會談在內，最近的美中關係。

川普不論是面對習近平或高市早苗都隻字未提台灣，這與一開始高市的「台灣有事論」之說後，美國國務院強調美日同盟仍然是印太區域和平與安全的基石，美方堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力手段，是不謀而合的。

不甘寂寞的台灣領導人賴清德除了吃壽司，還投書華盛頓郵報，提及400億美金增加國防預算，無形中更使台海關係及中日衝突更起波瀾。

「台灣有事論」主角是台灣，但美國只有說「美日同盟」及「印太區域」，也只提到美方理解台灣問題對中國的重要性而已。川普對台灣和平不能說「置若罔聞」，但卻是「消極」到不可思議。

台海兩岸、朝鮮半島、俄烏邊界、以巴地區並列為21世紀全球四大火藥庫。以巴日前已完成停火協議，俄烏和平協議不論是28點還是19點，也停火在即，川普提醒澤倫斯基自身無牌可打，手中無籌碼，身為和平主義者的川普，遙想諾貝爾和平獎的川普，當然不希望任期再有戰事。

川普政府眼中只有「台灣晶片」，哪有「台灣安全」？台積電的遷移即是美國擔心台灣將成為第二個烏克蘭，且台灣地理位置比烏克蘭佳，但川普對台灣議題採取的「語意模糊，態度保留」、「猶抱琵琶半遮面」的策略，原因則是台灣有尊重有籌碼，使觀察者只能透過武器售台等行為推估華府立場。這樣的川普不止手段高明，當然也代表川普政府志不在此，不像有阿茲海默的拜登說出「台灣是美國的盟友、核心利益，美國會使用武力保護盟友。」這樣直白的話。

拜登幾度說出這些話時，國務院隨即跟進澄清「未改變立場」，中國大陸也不會像現在高市的反彈如此之大，這與國力、地緣、民族皆有極深關係，但依川普的個性卻不會貿然引戰及挑釁。川普是聰明的領導者兼生意人，知道什麼時候說什麼話，不將話說滿，即使說不到位也有：「Trump Always Chickens Out，簡稱TACO」，但這是對經濟，對地緣戰略可不是如此。

台灣尚不足以成為美國應該為其與中國大陸開戰的「重要國家利益」，而川普也欣喜兩岸「維持現狀」，所以之前拋出所謂「台灣地位未定論」，也只是一個交換關稅經濟的籌碼而已。

川普不想當「世界警察」只想當「世界財長」，只想「讓美國再次偉大」（MAGA），而不是「讓美國再次打仗」。

如今，川普第二任期，只要雙方不引戰不挑釁，海峽兩岸必定平靜無波，台灣沒事，日本沒事，中美沒事，全球沒事，有為者亦若是，賴清德總統不管是擺拍吃壽司，還是投書媒體，只徒然「吹皺一池春水」罷了。（作者為金融分析師）