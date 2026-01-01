台海無硝煙戰場開打！中共稱軍演數十國支持 外交部轟謬論：為虎作倀

中華人民共和國解放軍東部戰區宣布完成歷時3天、在台灣周邊的「正義使命-2025」軍演後，外交的「無硝煙戰場」儼然開打，面對歐盟及歐洲多國、日本、澳洲、菲律賓相繼發出聲明表達關切，中國外交部宣稱軍演有「數十個國家以各種形式表達支持」，並反批歐洲等國關切是「顛倒黑白，混淆是非，十分虛偽」。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（1）日上午嚴正駁斥北京「謬論」。

中國解放軍2025年底宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，部分演訓區直接劃設到台灣12浬領海基線以內，火箭軍實彈射擊落彈區則散布在我國領海鄰接海域24浬線周邊。解放軍東部戰區發言人李熹昨日傍晚6時宣布，演習「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」，並稱將「時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀」。

廣告 廣告

中共圍台軍演結束後，台海兩岸在外交的無硝煙戰場上儼然開打。中國外交部發言人林劍昨日回應中共統戰部直屬媒體《中新社》及中國國務院直屬媒體《央視》提問時指稱，「自中方宣布相關反制措施和開展有關軍事演習以來，數十個國家以各種形式表達了對中方立場的支持」；而日本、澳洲、歐盟等多國的公開關切，「對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見」、「說三道四，顛倒黑白，混淆是非，十分虛偽，中方對此堅決反對並已提出嚴正交涉」。

依照北京說法，中國解放軍圍台軍演獲得俄羅斯、古巴、塞爾維亞、委內瑞拉、辛巴威、巴基斯坦等國支持；不過，截至今日上午，包括友邦巴拉圭、貝里斯外交部、歐盟對外事務部（EEAS）、英國、法國、德國、立陶宛外交部、日本外務省，紐西蘭、澳洲外交暨暨貿易部、菲律賓駐台機搆馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）、菲律賓國防部等均公開發表聲明，表達對中國軍演的高度關切。

蕭光偉：中國謬論不符台海現狀與國際公認客觀事實

對此，蕭光偉今日上午向《風傳媒》表示，外交部要嚴正駁斥中國外交部有關國際社會對中國軍演反應的謬論。中國外交部「妄稱數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持、中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切等謬論」，既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，外交部要予以嚴正駁斥。

蕭光偉指出，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來；不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，「因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬『為虎作倀』，國際社會自有公評。」

蕭光偉說，外交部要再次誠摯感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦國家，和日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家政府，以及歐盟對外事務部公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

更多風傳媒報導

