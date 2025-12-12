台海生變後果很嚴重! 海格塞斯強調維持現狀 不想「支配或羞辱」中國

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

[Newtalk新聞] 美國戰爭(國防)部長海格塞斯近日警告中國，表示美國不打算遏制中國發展，不想「支配或羞辱」中國，也無意改變台海現狀。海格塞斯緊接著話鋒一轉，稱美國防部有 4 個重點 :

一是保護美國本土和西半球，

二是威懾中國而非對抗，

三是增加美國盟友的負擔分擔，

四是強化美國的國防工業基礎。

解放軍最近突然部署100多艘艦艇在台海周邊，疑似將有大動作，外界推測可能是聯合利劍-C軍演。 圖 : 翻攝自 X

海格塞斯在提到印太地區時，表示美國在該區域的利益範圍有限且合理，主要是確保美國盟友「不會受到持續且成功的軍事侵略」。此外，美方對盟友提出了更高要求，比如提高軍費開支，承擔更多的防務能力等。

廣告 廣告

對此，中國軍事專家曹劼今 ( 12 ) 日表示，美方的政策變化和中國有關，近年來，中國不斷擴張軍武，福建艦、四川艦等主力軍艦和先進戰機陸續亮相，美方已經意識到，面對中國已經不具備壓倒性的軍事優勢和技術優勢。

美國川普政府公布最新、2025年版《國家安全戰略》。圖為報告封面。 圖：翻攝「X」@LyleJMorris

不過，美國對中國戰略的轉變是有限的，在大方向上沒有太大變化。當地時間 5 號，美方發表了新版的《國家安全戰略》 ( 2025 NSS ) ，其中提到既要遏制中國的全球影響力和「地區主導地位」，又要維護對中國經濟聯繫。

針對台灣問題，根據美方的《國家安全戰略》，反對「改變台海現狀」的同時，「不支持台灣獨立」，這是一種典型的模糊戰略，美方既不想公開拋棄盟友，又不想跟解放軍公開對抗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認

歐盟用俄資產援烏遇重大阻力! 這「核心國」被警告 再阻攔下場就跟「他」一樣