台海若戰歐先重傷！彭博警告「危險盲點」：歐盟恐蒸發63兆 德GDP重挫14%

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解放軍在去年12月正義使命-2025軍演中對台發射火箭。 圖 : 翻攝自中國軍報

[Newtalk新聞] 台海局勢持續受到國際社會高度關注。《彭博社》8 日引述最新研究指出，若美國與中國因台灣問題爆發軍事衝突，歐盟恐成為全球主要受害者之一，首年經濟損失高達 2 兆美元（約新台幣 63 兆元），其中德國經濟更可能萎縮 14%。歐洲官員更警告，台灣正成為歐盟印太安全戰略中的「危險盲點」，而美國對中國的嚇阻能力則可能處於多年來最脆弱的時刻。

報導指出，歐盟近年多次針對台海危機進行兵棋推演，模擬情境包括中國擴大對東沙島周邊空域侵擾、切斷關鍵礦產供應、攔查懸掛歐盟旗幟船隻，以及全面封鎖台灣等。然而，今年 1 月中國軍用無人機飛越東沙島上空後，歐洲卻未能提出具體回應，也讓外界質疑歐盟面對現實危機的應變能力。

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位於台北的歐洲價值安全政策中心主任馬辛．耶熱夫斯基（Marcin Jerzewski）直言，台灣已成為歐盟安全政策中的「危險盲點」。他指出，歐洲雖然意識到台海風險升高，但實際準備程度遠遠不足。

今年 1 月中國軍用無人機飛越東沙島上空後，歐洲卻未能提出具體回應，也讓外界質疑歐盟面對現實危機的應變能力。 圖：翻攝自 騰訊新聞

根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析，在美中因台灣爆發戰爭的最壞情境下，全球 GDP 將萎縮超過 8%，衝擊甚至超越 2008 年金融海嘯及新冠疫情。歐盟首年經濟損失預估達 2 兆美元，其中高度依賴台灣半導體與中國稀土資源的德國受創最深，GDP 恐縮水 14%；法國、義大利與西班牙則分別面臨 6.5%、8.8% 及 7% 的衰退。

報告也警告，由於高階晶片供應高度集中於台灣，若台海爆發衝突，全球恐出現關鍵產品短缺，包括心律調節器、胰島素幫浦等醫療設備都可能受到嚴重衝擊。

歐洲官員憂心，維持台海現狀的重要力量美國，其嚇阻能力正面臨挑戰。除了美國總統川普有意修復與中國國家主席習近平的關係外，美軍近年在中東衝突中消耗大量武器庫存，加上中國持續擴張軍力，都使區域戰略平衡出現變化。

除了美國總統川普有意修復與中國國家主席習近平的關係外，美軍近年在中東衝突中消耗大量武器庫存，加上中國持續擴張軍力，都使區域戰略平衡出現變化。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

彭博經濟研究首席地緣經濟學家珍妮佛．韋爾奇（Jennifer Welch）坦言，「對中國的嚇阻力可能已降至多年來最低水準。」

報導指出，歐盟內部對台灣問題始終難以形成一致立場。由於 27 個會員國利益各異，相關討論往往低調進行，甚至僅邀請部分理念相近國家參與，以避開較親北京的成員國。知情人士透露，目前擔任歐盟輪值主席國的賽普勒斯，經常反對涉及台灣的討論，擔心相關表態影響自身與土耳其的領土爭議。

此外，歐洲在兵推過程中也發現自身對晶片供應的脆弱性。一次模擬顯示，若台灣半導體出口減半，歐洲原本認為仍可承受，但來自台灣與美國的代表提醒，一旦情勢惡化，美國將優先取得台灣晶片，歐洲恐面臨供應中斷風險。

一次模擬顯示，若台灣半導體出口減半，歐洲原本認為仍可承受，但來自台灣與美國的代表提醒，一旦情勢惡化，美國將優先取得台灣晶片，歐洲恐面臨供應中斷風險。圖為台積電。 圖：周煊惠／攝（資料照）

面對中國日益頻繁的灰色地帶行動，歐洲同樣缺乏有效對策。過去歐盟多半呼籲各方降溫並依賴美國介入，但隨著川普重返白宮、美歐對中政策協調出現裂痕，歐洲已逐步調整策略，自去年底開始改為先進行內部協調，再與日本展開合作。

另一方面，歐洲也積極深化與台灣的經濟聯繫。報導指出，歐盟目前已成為台灣最大外國直接投資來源及第五大貿易夥伴。部分台灣官員私下坦言，美國已不如過去可靠，因此正加強與歐洲互動，但雙方都清楚，歐盟仍無法取代美國在軍事安全上的角色。

分析認為，隨著台灣在全球AI產業鏈及高科技供應鏈中的戰略地位持續提升，台海局勢已不再只是區域議題，而是牽動全球經濟與安全格局的重要變數。

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